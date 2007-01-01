Калужане рассказали, что вдохновляет их на работе

Большинство жителей Калуги назвали главным источником вдохновения в работе зарплату - так ответили 27% опрошенных, свидетельствуют данные исследования портала SuperJob.

На втором месте - ощущение результата и достижение целей (12%), на третьем - хорошие отношения с коллегами и комфортная атмосфера в коллективе (10%).

По 6% респондентов отметили, что черпают мотивацию в самом рабочем процессе или в общении с людьми. Возможность приносить пользу, условия для профессионального роста и нестандартные задачи вдохновляют по 4% горожан.

Лишь 3% заявили, что занимаются любимым делом, а 2% благодарны работодателю за возможность самореализации. При этом 12% участников опроса признались, что ничто в их работе их не вдохновляет.

Интересно, что среди мужчин чаще, чем среди женщин, финансовое вознаграждение называют ключевым мотиватором: 32% против 22%. В то же время женщины значительно чаще мужчин отмечают общение с людьми как источник вдохновения - 10% против 2%.