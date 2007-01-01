В Калуге на Грабцевском шоссе установили оборудование рядом с многоквартирными домами
В четверг, 6 ноября, в нашу редакцию обратился читатель с просьбой уточнить на каком расстоянии от многоквартирных домов разрешён монтаж оборудования.
По его словам, по адресу улица Грабцевское шоссе, дом №120- дом №122 установлено оборудование.
— Интересно узнать, а на каком расстоянии от многоквартирных жилых домов разрешен монтаж подобного оборудования? - пишет горожанин.
Мы попросили ведомственную организацию прокомментировать ситуацию. Ждём ответ.
