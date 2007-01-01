Ветерану из Калуги исполнился 101 год

Свой день рождения отметил участник Великой Отечественной войны, полковник милиции в отставке Михаил Жуйков. В четверг, 6 ноября, об этом сообщили в правительстве региона.

В ряды Красной Армии он попал в августе 1942 года. Принимал участие в боях на Орловско-Курском направлении, воевал на третьем Белорусском фронте, освобождал Беларусь, Литву, Восточную Пруссию.

В армии он служил до 1956 года. Потом 15 лет проработал в системе МВД.

Награжден орденом Отечественной войны, медалью «За отвагу».