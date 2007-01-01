ЦФО занял второе место по объему отраженных DDoS-атак в России

Центральный федеральный округ занял второе место среди регионов России по объему отраженных DDoS-атак. МТС при помощи аналитиков RED Security представила результаты исследования за третий квартал 2025 года.

С июля по сентябрь сервис выявил и заблокировал почти 50 с половиной тысяч кибератак по всей стране, что в более чем в два раза превышает показатели прошлого года за аналогичный период. Согласно данным исследования, 22% всех DDoS-атак пришлось на региональные организации.

Ключевыми мишенями киберпреступников стали сферы строительства, девелопмента, промышленности, в первую очередь пищевой и приборостроительной. Совокупно на эти отрасли пришлось более 80% от общего объема инцидентов. Кроме того, отмечается рост атак на учреждения здравоохранения, в частности медицинские клиники и лаборатории.

На ЦФО, исключая Москву, за это же время было направлено 17% от общего объема случаев в регионах. В фокусе внимания хакеров были сайты организаций, расположенных в Московской области (86% атак). На втором месте оказался Липецк – на него была направлена почти каждая четвертая атака.

Именно в Липецке была зафиксирована самая длительная DDoS-атака в регионе, которая длилась почти 72 часа. Ее мощность составила 49 Гбит/с – это один из самых высоких показателей по России.

«Всего несколько сотен рублей нужно заплатить злоумышленникам, чтобы запустить DDoS-атаку, убытки от которой могут в последствии стоить дорого. Поэтому о цифровой безопасности бизнесу стоит позаботиться заранее. Тем более, что существуют комплексные решения, которые можно подобрать специально под задачи организации», – рассказала директор МТС в Калужской области Александра Хахинова.