Стало известно, когда в Калугу придет зимняя погода

Начало ноября выходит пока аномально теплым. Температура воздуха выше нормы на 6-8 градусов.

Однако уже на следующей неделе в Калужской области может заметно похолодать.

- Смена температурного режима ожидается с началом второй декады месяца, температура воздуха приблизится к норме, - рассказала известный калужский метеоролог Татьяна Инкина. - И в уже морозном воздухе могут покружить снежинки. Начнется репетиция зимы.

По ее словам, теплая погода в начале ноября наблюдается в XXI веке уже не первый раз. Ранее аномалии фиксировались в 2003, 2008 и 2023 годах.