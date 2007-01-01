Афиша Обнинск
+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Стало известно, когда в Калугу придет зимняя погода
Новость дня Общество

Стало известно, когда в Калугу придет зимняя погода

Дмитрий Ивьев
06.11, 09:26
0 1687
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Начало ноября выходит пока аномально теплым. Температура воздуха выше нормы на 6-8 градусов.

Однако уже на следующей неделе в Калужской области может заметно похолодать.

- Смена температурного режима ожидается с началом второй декады месяца, температура воздуха приблизится к норме, - рассказала известный калужский метеоролог Татьяна Инкина. - И в уже морозном воздухе могут покружить снежинки. Начнется репетиция зимы.

По ее словам, теплая погода в начале ноября наблюдается в XXI веке уже не первый раз. Ранее аномалии фиксировались в 2003, 2008 и 2023 годах.

ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Новости по тегу
погода
Партнёрские новости
eyJpdiI6IllWWTdnUTQzWEc4aGVXdVNuZ2dCOHc9PSIsInZhbHVlIjoic3RUVThJZU5EZnNQK1M1aEFnTlVaaXVsOEZnL3RmVk5rUFZvSWFCUlVhR0xVK2pZamhzQnlUekxST1hiQ0VHTnVpZzk0RFFkUS9ic3h4bWYrYktJbU1xSzRCaVpIa1Ixd1BMVHpmaWlBN29VdTRTcDFhdVhJL2l0Y0daZjhDU3VuWHVFTXVGRVlXOWIzQTFxTmpvcmRJY0lZeWZuUTdDNGNrWStpWDNWRjNjTXllWVhVWUxoM3VDdnp1M3VGMG1jdTF4ZjRaRERFSzFPYmtWbkRaOTJRanFscGpmYjNzWTJENCtMUXU3SG1kMHRDS1p3VVA2emo5YTBLNU5SQTdOSldyVld4TkQyUitTckhYdUV3d3g3aDlRSEF6d3RYYm1OTTd1dkIzWXFEeU9yR0RiV1hxbWlhNnRUYnhPZVhhR1h0RjdqY1dqYi9LWWoySGJoMk15WG15eXg5eWViR1RFSzhkZG5TWjNaQmFpU1FsbVI3dVVQT3h0NXE5ME1FeWxGYTdUOHJGTVRZQ0pBajFDdUFvSk5WSnpzQ0lFSU1SL3huNkFIajVDRXVTOTh5WTMxQjVOWThWYlF1OTNlZm9qVCIsIm1hYyI6Ijg5NmY3NzI4OGM4YzY2YzM4OTAwMWUyMWE4ZjZmZDNiZDVhZmU4NTNlY2Y5ZTBlZGM3NzdkYzAzYjZkMTk0YzEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InpiN01NRUpBQmNnRm9VbmtpbzJFMVE9PSIsInZhbHVlIjoiYUIzZ3h6WU9yRDB1bzBDUEpTS0t3ZWxKU2VzNHVVcHRhVC9BL3hnODd5VkY2QUFrY0JxNjlWYVM0TFBHT0FwbDgxcUdsKzVvSkRqRHlqaDZqWEE3SzlSc3dlNENuNXVUdTVhd3JsMjl6MWdJLzhQdkVabFV2aGEvSnl0NmZnQ0FRa3dvNjFZWWJKRjh6aVk5QUlpcDYvRWw0M0tuL1FRQ1d0SEdTcWZocW9YOVlQYmJNU1RNaG9uTDh2cm10WGhNUWFvZHFWdnpzTlFoN3E4VlJHOXh6QjNOM1dObHNaZGxrK3h5dVQveW0ybks4ZU45U3VBS1hBc0ZvZEwyTVZJbW1TdUNtNEExMlJzSUhueGFpOE1XZjNIUjBlTzFybmluWUFtNTZxYmphejQrdVFOTnd4ajdnL1FzYk1WWDVFZW1raGowMjhIQ2w1aVhYTlpNc1FCVTcrWmI4bEZkVVd2amdOTFpJYVFTb0pXVnYwQXFUNFlINXI5Z0tZNFQvTDR2akxzRkZhaENsaXRoU21tSW1TZzNiUHg0cXA0QzJ2SDZTTm1McGtQOGVhN0pYZWhYL3NHZlVkYjM0YUcxYTRWVzYwZTlabEhMQ1pGd2pyb3kwQmhFQ3FOYlZtL2RjbmMydmV4cUdoeWJQTG5LU1JITmxIUGtPM1RzZnR1MGhDWUVzdXkzdTB3OW5NRlNvSkdiTCtWRW9SeHRaN1Z3M283NjdMUUZCU2s5aHVUakpXSWRZaG9uczRicjZZMy8wRHNGbmsyeE9CWUpCYmJ2dkU4S1hPK2ZlaHhBalRPQlVpbGIxc2JlSnFDMXJDTXdIeE5FbTVYNitmWGtLK1NhTjBxQiIsIm1hYyI6ImNmYzdhNWMwYThkZjM0MzU2Y2JlNzdhNTFjOTZiY2RmM2Y4MTkyMzg4YTlhNDljYTg4MTU2ZTQ0M2NjZTE1NjkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+