Три калужских школьника выиграли по миллиону рублей
Общество

Три калужских школьника выиграли по миллиону рублей

Дмитрий Ивьев
05.11, 16:28
Трое десятиклассников из Калужской области стали абсолютными победителями всероссийского конкурса «Большая перемена» в номинации для учащихся 8-10 классов и получили по одному миллиону рублей. Об этом сообщила 5 ноября пресс-служба правительства региона.

В финале конкурса, который длился восемь месяцев, приняли участие около 1,5 тысячи школьников из 79 субъектов России. Участники выполняли проектные задания, развивали навыки командной работы и представляли собственные инициативы.

Среди главных победителей - Павел Кондрашов и Матвей Котлубовский из центра «Созвездие», а также Мария Воробьёва из школы № 2 города Людиново.

В номинации для 8-9 классов призёрами стали ещё трое калужан: Анастасия Никитина и Антон Кузнецов (тоже из «Созвездия») и Варвара Фомина из Людиново. Каждый из них получил по 200 тысяч рублей.

Кроме того, 24 школьника из региона заняли призовые места второй степени и получат от 100 до 200 тысяч рублей.

калужская область
