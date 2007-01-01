Как за год поменялись цены на продукты в Калужской области

Калугастат опубликовал новый отчет о социально-экономическом положении региона. В этом документе, в частности, содержатся данные о ценах.

Продовольственные товары за год, с сентября 2024 года по сентябрь 2025 года, подорожали на 9,4%.

Больше всего прибавили в цене рыба и морепродукты (за исключением сельди и консервов рыбных) – 26,5%.

Кондитерские изделия подорожали на 15.7%, подсолнечное масло и алкоголь – на 12,6%, хлеб и хлебобулочные изделия – на 12,5%, молоко и молочная продукция – на 10,9%, сливочное масло – на 10,1%, мясо и птица – на 8,4%.

При этом есть и подешевевшие продукты. Цены на куриные яйца за год снизились на 18%, на крупы и бобовые – на 4,1%. Сахар подешевел на 2,2%.

Отметим также, что непродовольственные товары за год прибавили в цене 4,7%, услуги – 9%.