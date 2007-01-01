В Калужскую область привезли новую партию вакцины против гриппа
В среду, 5 ноября, об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Прививки калужанам будут делать препаратами «Совигрипп», «Флю М» и «Ультрикс Квадри».
- Вакцинация позволяет сформировать иммунитет и предотвратить тяжелое течение заболевания, снизить риск летального исхода и серьезных осложнений. Даже если человек заражается гриппом, он достаточно легко его переносит, - пояснили в министерстве. - Вакцинироваться можно в поликлинике по месту жительства. Сейчас вакцина доставляется во все медицинские учреждения.
