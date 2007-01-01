Афиша Обнинск
+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калужскую область привезли новую партию вакцины против гриппа
Общество

В Калужскую область привезли новую партию вакцины против гриппа

Дмитрий Ивьев
05.11, 16:03
0 221
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В среду, 5 ноября, об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Прививки калужанам будут делать препаратами «Совигрипп», «Флю М» и «Ультрикс Квадри».

- Вакцинация позволяет сформировать иммунитет и предотвратить тяжелое течение заболевания, снизить риск летального исхода и серьезных осложнений. Даже если человек заражается гриппом, он достаточно легко его переносит, - пояснили в министерстве. - Вакцинироваться можно в поликлинике по месту жительства. Сейчас вакцина доставляется во все медицинские учреждения.

Новости по тегу
здравоохранение вакцинация
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
100%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImsvMFZLSnJhajQ3M1Q5elBrRFhQS3c9PSIsInZhbHVlIjoiQ0I2WkFFSmNzT2RBU1NseitCUWN1Q1dadGYzdHRlSmljajFiUG5HWGFLV0tSZlZZdUxhcUMrdGlrRjdIOTJDWis4cWo2VUVlR2tJSmc0L1FnYUp5bGJVY2R0QWZCMFZQSkRZMk1URTZFNFBQRFFuS2tjYXE1cW9pOXV5N1Y1WUJ5dU1Ud1ovejhHSFhVZ2c3KzVMUENnSzJjYURRcEVFbUUreS9rQUlTMVIvb08vMXV1M1RVKzk5SVplQUgvUW5uaWpXa3c1a1ZWekRnK0ZlMm5XL2h6QmhuRGZOZi90Y1NsRGVobDU0OGpmMGpzcG9TMWlkY0VCTjBQRVQ0VHRaeDZ6Z2NodXNYTURoWGhDV2JPU28wRm9TcEN5SWlXbmI4V29sdXZFa2cvb0F2Tng5SDR2MjZIeEJoV3NNTFZ6M2V3aERMU2FTUUZQa1B5SHlGYjcrcHBteldZbk9FY0Q3YUFxWXVGMVBES2dpTFIzZXlaRmZNQitGa1RENk5yd3g3aDE5TEU5VzhKMzR6ZXk4U21QNU9ISW9PeWlLQWNEQ3o2QW9jcnRDb1QxWjc4OUZtZFlRemUxYmlzY0QxZFVKOCIsIm1hYyI6IjAyNWM4NmYxZThlZTdmNjYyZGRkMjk5MGI5YjcwZTFiMDExMDE4ZjdjMDc4NmIyY2Q0ZjViNjc4YjYzMjBhYTMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ikt3RTRSaGNqOWpRSnFPOUtLUzdFT2c9PSIsInZhbHVlIjoicTBCNm9MUnNvbmg3c2YxQnFmNTN2YlQ0WHE0U2xadEFlR2lOOVl6aTZSUXFSOEJKdVFFbnhYRmFjb0Jsck1VaFpZaUIxbmNVaUxqWVR3SGx3N2VrakF6aWliQlc0dldzYUNPd1g2UTlDdkF1TDBONDJmcUlVakZOTnk3RWpoNVdSTnozaG9ReVdOTDNsSmZEb201bFl1ZU9xeGphVTJaOFVMOWhVNGNrY2VTOVovZ2E1QloxUFZncy9WS29RSjZOOTN0MEo0bm1ZbGxkRDNISExiS0NTckN3Z1RQQy93b3Y4R1F6Snhxa0o5NmRqcnRFOEs2Z2pXYlYrWXZxbFBTVjdvRVhOeVBEblp3eE9IYTVaWWltV1ZOUzJNRll3V1MwM1FvdHRuZTFxTjlmZUQvTEVQanVKVmNoTGRFSXlnVHRIYzNHWUp3YjVac0I3Z0s5WXdhdzEwdDlYdFVBK3lzK2VGSk13TUNRVmt1UDN3L0dzUnVmWUsrWUNjbTVzVUl6U1ZQbTlxK1QwblB3cGc2YUdSR3BLU25JZHBCRGZUSnFKaWxRWWZ1QjRKTEZlMHdWOCsvNVVpZ0xCSDg4ajdsNTdZMzl5Z3I0UGhkbXh5UjJBRzU0UTZPNXB2c1NkNlBiYUo1Qjl2OE1ydmxPdTFvUnF5VjFRcEJ2d0dVSnBkV3d5L3NYZXdOckJzS2NwRHlNWGJuZ2pDRy9kQlMzU1pTTVlrZlFsNFFxd2NiSkN0MHU4TGVoVmJWNVV0TnN1VlpyRno0T21janpHZkZBQzhTZGdQRFNsTUJhOUhxNktiZjlTMkMzczI3dDk3TmdVN0c0cFkwUnZyRXBHbHBGdXFvZSIsIm1hYyI6ImFjMzVkMjA3YjMyMTc5YWZlNTJhNDBhOWY5NGFhOTdlZjliZDQwOWI2NjI2NGIzODY1Mzg0MmMyODBmM2RhZDIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+