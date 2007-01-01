Афиша Обнинск
Новость дня Общество

Позвони мне, позвони: с VoLTE калужане начали говорить по телефону на полчаса дольше

05.11, 15:17
Оператор T2 проанализировал статистику работы VoLTE (технология передачи звука в HD-качестве через сеть LTE) в Калужской области. Оказалось, что пользователи VoLTE ежемесячно говорят по мобильному в среднем на 29 минут больше, чем клиенты, чьи телефоны передают голос «по-старинке» — через 2G, на базовом уровне. При этом услугой пользуются уже 76% абонентов компании в регионе.

В декабре прошлого года оператор T2 запустил в Калужской области VoLTE, чтобы во время звонков клиенты слышали голос друг друга в HD-качестве — с естественным звучанием и сниженным фоновым шумом. Услуга предоставляется бесплатно и автоматически доступна всем абонентам компании, чьи устройства поддерживают технологию.

Калужанам понравилось разговаривать через VoLTE — за 10 месяцев с даты появления услуги средняя продолжительность таких вызовов выросла на 15%, а каждый пользователь сервиса ежемесячно общается по телефону в среднем на 29 минут дольше тех, кто звонит через 2G. Интересно, что за все это время более 15 тысяч калужан уже сменили свои гаджеты на новые, с помощью которых удастся совершать вызовы в VoLTE.

Денис Маликов, директор макрорегиона «Центр» T2:

«Можно сделать вывод, что VoLTE буквально возродила в людях ″ламповую привычку″ звонить. А в условиях последних месяцев услуга стала особенно значимой — в любой ситуации калужане могут набрать близким и решить нужные вопросы. К слову, мы постоянно прокачиваем сервисы связи — наши абоненты могут звонить даже по Wi‑Fi: для этого достаточно включить VoWi-Fi в настройках смартфона. Эта технология тоже предоставляется бесплатно и выручает там, где мобильная связь может быть недоступна — в том числе за границей».

Напомним, если технология VoLTE не включилась на устройстве автоматически, то клиенту следует выбрать ее вручную в настройках смартфона, который поддерживает этот стандарт.

Значимый факт — звонить через LTE с HD-качеством звука можно в условиях ограничения доступа к мобильному интернету, которые вызваны требованиями безопасности. Также в T2 позаботились, чтобы в зонах ограничения мобильного интернета у жителей работали самые востребованные ресурсы — компания открыла «белый список», в который вошли мессенджеры, сервисы вызова такси и навигации, маркетплейсы и другие сайты и приложения. Важно: чтобы сайты загружались бесперебойно, открывать их нужно в Яндекс.Браузере.

Новости компаний
