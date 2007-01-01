Афиша Обнинск
+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество ПСБ поддержит V сезон музыкального фестиваля «Формула гармонии» в Калужской области
Новость дня Общество

ПСБ поддержит V сезон музыкального фестиваля «Формула гармонии» в Калужской области

05.11, 13:52
0 334
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

5–9 ноября 2025 года в Обнинске – первом наукограде России – пройдет музыкальный фестиваль «Формула гармонии. V сезон», генеральным партнером которого выступил банк ПСБ. В рамках фестиваля слушателям будут представлены восемь программ в Доме ученых, включая две «Музыкальные лаборатории» для детей, мастер-классы солистов оркестра и бесплатный концерт для учащихся и учителей музыкальных образовательных учреждений.

Организатором фестиваля выступит Фонд поддержки камерного оркестра «Виртуозы Москвы», а художественным руководителем мероприятия – российский скрипач и дирижер, народный артист СССР, артист мира ЮНЕСКО Владимир Спиваков.

Наряду с маэстро Владимиром Спиваковым и «Виртуозами Москвы» в «Формуле гармонии» примут участие дирижеры Фёдор Безносиков и Ариф Дадашев, вокальный ансамбль Arielle под руководством Эльмиры Дадашевой, солисты Анна Аглатова (сопрано), Надежда Гулицкая (сопрано), Александр Гиндин (фортепиано) и другие.

Фестивальная программа включит в себя произведения разных эпох, направлений и стилей – от шедевров великих мастеров барокко Баха, Генделя, Вивальди и Бибера до композиций ХХ века. Для гостей прозвучат сочинения Бородина, Шостаковича, Шопена, Дворжака, Шуберта, Гайдна, Моцарта и других классиков. Программа одного из концертов будет посвящена 80-летию Великой Победы.

Фестиваль пройдет в преддверии 70-летия Обнинска и будет приурочен к 55-летию Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», подразделение которого располагается в Обнинске – городе мирного атома, где была построена и успешно запущена первая в мире атомная электростанция. Город также знаменит тем, что здесь работает самая высокая в мире метеорологическая вышка, по функционалу не имеющая аналогов на территории России и стран СНГ.

«Классическая музыка – это не только духовная ценность, но и полезный инструмент для повышения концентрации внимания и способности к обучению, что особенно важно в наукоградах, где создаются прорывные для нашей страны решения. Поддерживая фестиваль, ПСБ делает вклад в создание благоприятной среды для инноваций, помогает обеспечить преемственность в науке и искусстве, а также раскрыть технический и творческий потенциал молодого поколения», – прокомментировала Анна Груздо, директор департамента маркетинга ПСБ.

Фестиваль «Формула гармонии» был инициирован Государственным камерным оркестром «Виртуозы Москвы» в 2021 году, объявленном в России Годом науки и технологий. По замыслу организаторов фестиваль проводится исключительно в наукоградах и закрытых городах страны, знакомя их жителей с лучшими образцами классической музыки и высочайшими стандартами исполнительского искусства. Фестиваль призван утвердить академическое искусство как одну из основ духовно-нравственного воспитания общества и привлечь семьи с детьми к посещению концертов.

 

18+

Реклама. ПАО «Банк ПСБ». ИНН 7744000912. erid: 2VfnxyUrY1F
ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Партнёрские новости
eyJpdiI6ImpIOCtVZWQxWVZqdi9vMVlRVTR6YUE9PSIsInZhbHVlIjoiNytYaXd1TkxueW5oMWRFNjdMQ3BYdUlTYWI1YXVWVEg1TEhBcUVsTE54M3pKaUNhaFFNSWMya2RteWNGNWhVc0tib2ppZEhUL3hFTGZWZnZVU0ZRVmpPWG5FWklxYVZGcFQvdkRuME93QVJmZThwZVVDT21iZzBkUHdaSXFXQWN2dnJPSEJFRXZpL0YzTk42OFZDeExKVmFoWldLN2Y4aVZYMDB1a2lyOUkvalNIYUpvYkJnV2szT0tndW92Ty8xSnRtUkkwcmhDa3JvNloxcFpkNUZGYUl0UFVGc0xXYkJZVVNaNmQybXpHcG9QdzVUeCt1T3BrMW1wbVdWT09adXp2S1EwWWMwaUZHVForWWRKajhRMk5ZZWdYTkpoa0JFVjdWV1ZoOU9sNTdldE54N2VDQkpYeDBsTTUzRVZJS3VmcTNRbkx5WW9DRUtFaVk0MUFCWjJ6d1d6VzNBZGhKWlkrUnBOVWlXdk9kS00yYVo1ZXc3Mi91TytUYlROY3I2U1NES2NuYm9FTlFUSW5XejUvdHd0SjlUd01hdWQ1THlIYjVLK3dHMjlaMjhMUTRXQWE4SCtwaTErVDkxamJyeiIsIm1hYyI6IjYyYTg4OWE5OGU2MTA0YjhlMmZlMDVkZmNiMzdmMGI4OGVjNGRiZjU1MjgzZTdjNzU2Y2VmOGEzZDEwYjc2MmUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InRiTncrNUF5dzg1Syt6eHNyejNmNXc9PSIsInZhbHVlIjoiTlVlblhscDBqZ1hDNmlSOStHa0tDWlhCRExPOUgvd1ZQUnR3U2lXaE1NK0xaQW02QklNQkp5RzloemZpaVNPUHVmNHRXRFhKaFU5K2dSSzFQZTliZ2hpd0JCVXpUR2hLUmxRdGs4L1VVbTV4dlRHQUhFTk1QTjVsYVJMN3hyQ29XK01ZL2xKVlJKeHI3eEV6SmZ1dENTMmFlUERCSFUvTkpTcU5hSmliWXR2b2hCR0N1aG5JKzJ1R3FWTi8wbFQvTWJ4Uy85emFjUHRwR1VjT0UwZnBCK1NZUUJCTnNQaHR6NzJxVmRKV2gwb1I1VThpbGxoblVKRE12OEhxUzd6S0QxcFFzWHdqRzZTVHNJb01JdStsR0xwZk9WV0VFMUlXb2YzTlh6THVtMm54WUdCcFk5ZFFJSUYvdFBCdmR0cXBvbFNQb0NxU3dxM3VUQW5YTGtWZThoMFErdkpkcE5ZWmJXVjdVeTVqbnZxMy9laUZWQTRmaGtZTFJTNURqaHltRXNCWHBlUk1vRktYWFVDdDVEeEFJWjE1eUxZY3VKUDNFS0dabmxubFp4OEc5S1hkMzBJbWFIVzdwZkNzOFQwb1lRMXBtVC9MS3RocFBtN3NwZE0vRkxaelRwVU5SbGc5a0NOejY5RGlpMnkzY21YZWhTc3YvR2NEU0hNdGpRRXdkci8wLzlQZUFrL1JQNkVnd1pYQ041NU43UklJSUhFNnJZd0tIL0RUQ1ZEREJrQ1E5ekllTG11OUt3MExsZFpNUXZQVXQzZWZSamUyYnNFNEcyQ3VwSkxKY0JUTURVTFdzYkFONlNFTzk0eHQ1ZUl1L2JCWVo2Ukh1SXl5b3h3eCIsIm1hYyI6Ijk3OTBiYmI0MjI0ZTkyYjFiOGIyMmE1N2I5NjFmNjUyODFmZTkyYzk0MWY3ZmE5ZjVmZDA0ZjFjNjYwNmZhN2IiLCJ0YWciOiIifQ==
18+