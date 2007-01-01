ПСБ поддержит V сезон музыкального фестиваля «Формула гармонии» в Калужской области

5–9 ноября 2025 года в Обнинске – первом наукограде России – пройдет музыкальный фестиваль «Формула гармонии. V сезон», генеральным партнером которого выступил банк ПСБ. В рамках фестиваля слушателям будут представлены восемь программ в Доме ученых, включая две «Музыкальные лаборатории» для детей, мастер-классы солистов оркестра и бесплатный концерт для учащихся и учителей музыкальных образовательных учреждений.

Организатором фестиваля выступит Фонд поддержки камерного оркестра «Виртуозы Москвы», а художественным руководителем мероприятия – российский скрипач и дирижер, народный артист СССР, артист мира ЮНЕСКО Владимир Спиваков.

Наряду с маэстро Владимиром Спиваковым и «Виртуозами Москвы» в «Формуле гармонии» примут участие дирижеры Фёдор Безносиков и Ариф Дадашев, вокальный ансамбль Arielle под руководством Эльмиры Дадашевой, солисты Анна Аглатова (сопрано), Надежда Гулицкая (сопрано), Александр Гиндин (фортепиано) и другие.

Фестивальная программа включит в себя произведения разных эпох, направлений и стилей – от шедевров великих мастеров барокко Баха, Генделя, Вивальди и Бибера до композиций ХХ века. Для гостей прозвучат сочинения Бородина, Шостаковича, Шопена, Дворжака, Шуберта, Гайдна, Моцарта и других классиков. Программа одного из концертов будет посвящена 80-летию Великой Победы.

Фестиваль пройдет в преддверии 70-летия Обнинска и будет приурочен к 55-летию Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», подразделение которого располагается в Обнинске – городе мирного атома, где была построена и успешно запущена первая в мире атомная электростанция. Город также знаменит тем, что здесь работает самая высокая в мире метеорологическая вышка, по функционалу не имеющая аналогов на территории России и стран СНГ.

«Классическая музыка – это не только духовная ценность, но и полезный инструмент для повышения концентрации внимания и способности к обучению, что особенно важно в наукоградах, где создаются прорывные для нашей страны решения. Поддерживая фестиваль, ПСБ делает вклад в создание благоприятной среды для инноваций, помогает обеспечить преемственность в науке и искусстве, а также раскрыть технический и творческий потенциал молодого поколения», – прокомментировала Анна Груздо, директор департамента маркетинга ПСБ.

Фестиваль «Формула гармонии» был инициирован Государственным камерным оркестром «Виртуозы Москвы» в 2021 году, объявленном в России Годом науки и технологий. По замыслу организаторов фестиваль проводится исключительно в наукоградах и закрытых городах страны, знакомя их жителей с лучшими образцами классической музыки и высочайшими стандартами исполнительского искусства. Фестиваль призван утвердить академическое искусство как одну из основ духовно-нравственного воспитания общества и привлечь семьи с детьми к посещению концертов.

