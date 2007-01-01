Заболеваемость ОРВИ снизилась в Калужской области

За неделю, с 27 октября по 2 ноября, выявлен 5791 случай. Это на 10,5% меньше, чем за предыдущий период.

Показатель заболеваемости на 7,7% ниже порогового значения.

Снижение числа заболевших относительно прошлой недели отмечается у детей дошкольного возраста, школьников и взрослых - на 7,5%, 7,6% и 29,6% соответственно. У детей раннего возраста отмечается рост числа заболевших относительно прошлой недели - на 8,4%.

В больницы региона госпитализирован 31 человек с ОРВИ.