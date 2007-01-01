Партия «Новые люди» предложила ввести доставку лекарств на дом в Калужской области

Внедрить дистанционную продажу лекарств с доставкой на дом — с таким предложением выступила Депутат Законодательного собрания Калужской области от партии «Новые люди» Анастасия Бурляй. В первую очередь это нововведение коснётся жителей небольших сёл, у которых нет возможности регулярно ездить в аптеку, которая может быть расположена за десятки километров. Дистанционная продажа поможет селянам получать необходимые препараты без утомительных поездок.

Своё обращение Анастасия Бурляй направила министру здравоохранения региона Анне Черновой. Представитель «Новых людей» уверена, что онлайн-продажа лекарств будет востребованной в Калужской области. Она ссылается на успешный опыт Московской и Белгородской областей, где уже действует такая мера. Там дистанционными покупками в первую очередь пользуются пожилые и маломобильные люди, а также их родственники, которые помогают оформить заказ.

«Самое важное здесь — помочь тем, кто больше всего зависит от лекарств. Многие в сёлах просто не могут получить свои жизненно необходимые препараты. Разрешить доставку рецептурных лекарств через курьеров — это дать людям в отдалённых посёлках Калужской области те же возможности, что и в городе», — подчеркнула Анастасия Бурляй.

В рамках инициативы партия предложила конкретный план действий. Он включает несколько шагов. В первую очередь это анализ готовности региональной аптечной сети к дистанционным продажам. Затем местным властям предстоит разработать безопасную систему доставки с использованием электронных рецептов, а также привлечь лицензированные курьерские службы, чтобы обеспечить безопасность и своевременные сроки доставки.

Итогом этой работы должен стать запуск пилотного проекта в нескольких муниципалитетах Калужской области. Если эксперимент окажется удачным, то эту меру распространят на весь регион.