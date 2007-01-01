Афиша Обнинск
Главная Новости Общество  «Только не айфон!»: калужанка срочно погасила долг, чтобы не потерять смартфон
Общество

 «Только не айфон!»: калужанка срочно погасила долг, чтобы не потерять смартфон

Дмитрий Ивьев
05.11, 10:16
0 366
20-летняя жительница Бабынинского района задолжала 8 тысяч рублей за два административных штрафа - за употребление наркотиков и распространение информации о них. Срок на оплату давно прошёл, но деньги так и не поступили, сообщили 5 ноября в УФССП по Калужской области.

Тогда судебные приставы начислили ещё 2 тысячи рублей в виде исполнительского сбора и заблокировали её банковские счета. Когда девушка пришла в отделение, чтобы разобраться, приставы арестовали её iPhone - одну из последних моделей.

Услышав, что гаджет могут изъять, девушка тут же нашла деньги и полностью погасила долг - 10 тысяч рублей.

приставы
