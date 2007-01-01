В Калуге телефон украли в игровом клубе

Местный житель сообщил в полицию, что у него украли смартфон стоимостью 15 тысяч рублей.

Как выяснилось, потерпевший работал администратором в компьютерном клубе и, устроившись за один из столов поиграть, оставил телефон на видном месте. Через несколько часов в клуб зашёл 26-летний калужанин, сел за тот же стол, заметил лежащий без присмотра телефон и просто положил его себе в сумку.

Полицейские быстро установили подозреваемого. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Пока расследование идёт, молодому человеку запретили покидать город.

Если мужчину признают виновным, ему грозит до пяти лет колонии, рассказали 5 ноября в полиции.