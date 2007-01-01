В Калуге ремонтные работы пройдут в монастыре

Выдано разрешение на проведение по ремонту и приспособлению к современному использованию южного крыльца объекта культурного наследия «Главная церковь Казанского Девичьего монастыря», XVII-ХХ вв. на пер. Монастырском в Калуге. Об этом 5 ноября сообщил начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.

- Это действующий женский монастырь Калужской епархии Русской Православной Церкви, и в настоящее время его главный собор находится на сложном, но активном этапе возрождения после советского периода, - пояснил он.

Сроки проведения ремонта пока не называются.