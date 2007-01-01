Афиша Обнинск
Общество

В городе Калужской области собаки бросаются на людей

Евгения Родионова
05.11, 09:50
Во вторник, 4 ноября, оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» обратить внимание на проблему с уличными собаками в городе Кирове Калужской области.

По её словам, в возле сетевого магазина находятся злые собаки, но никто не предпринимает меры и не реагирует на жалобы.

— Собаки бросаются на людей, лаят, но им находят оправдание: они бездомные и люди сами виноваты. Спокойно не пройти вообще невозможно, особенно вечером, а ведь это центр города. Всех кошек разорвали, - пишет женщина.

Администрация Кировского муниципального округа прокомментировала ситуацию:

— Если у собак есть метки, то повторному отлову они подлежат в случае проявления агрессии. Для этого необходимо подтверждение. Обратитесь, пожалуйста, в администрацию округа с информацией о приметах собак: размер, цвет и т.д. Сотрудники проведут проверку и примут дальнейшие действия в отношении животных. Также мы передали заявку в службу отлова. Если у животных нет меток, их отловят и поместят в пункт временной передержки.

