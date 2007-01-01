Калужская область подвела итоги акции «Вода России» за 2025 год

Завершающее мероприятие всероссийской экологической акции «Вода России» в Калужской области прошло на набережной Оки у Воробьёвской переправы в Калуге. К уборке присоединились около 100 волонтёров.

По данным регионального Минприроды, за весь 2025 год в уборке берегов рек и водоёмов приняли участие более 85 тысяч жителей области. В общей сложности они привели в порядок 885 километров береговой линии и собрали свыше 650 кубометров мусора.

Калужская область традиционно входит в число лидеров по активности участников акции. В 2024 году регион занял пятое место в России и первое - среди субъектов Центрального федерального округа.