Афиша Обнинск
+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Калужская область подвела итоги акции «Вода России» за 2025 год
Общество

Калужская область подвела итоги акции «Вода России» за 2025 год

Дмитрий Ивьев
05.11, 07:15
0 286
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Завершающее мероприятие всероссийской экологической акции «Вода России» в Калужской области прошло на набережной Оки у Воробьёвской переправы в Калуге. К уборке присоединились около 100 волонтёров.

По данным регионального Минприроды, за весь 2025 год в уборке берегов рек и водоёмов приняли участие более 85 тысяч жителей области. В общей сложности они привели в порядок 885 километров береговой линии и собрали свыше 650 кубометров мусора.

Калужская область традиционно входит в число лидеров по активности участников акции. В 2024 году регион занял пятое место в России и первое - среди субъектов Центрального федерального округа.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImhCLzI5Um1QOFJHQXJBaVZhZnB3aGc9PSIsInZhbHVlIjoiUWcrTVVhejh5c3FqZ3VFM0pSUWoybWtWTk10a3JQV3dXOFhmaE5oUUpBc0FOZmRJcTN3OHl1eU1CS0pQMHY3UURTUW9BNmxiWHJDL1lwK3M0QVdaNDdGbXBYZVVaVDJFeUdqemJPZWh3MVVrZnV5TUFRRzBYMHp0Nnd4SmMySDdDRXF1eUFpSTZDT21zT3lIbUFqOG5tSnZNZHM5L1RUYWpRcVJYRTBWOVN0QkRtKy9IQ205aXJtVGF4a1FLVDNOdlgxeU81Y1lHMElmMGVoRStRU1JXQ296K1FoYnZkVktISXRtMU5HazBoYStmaWtVTWhFNk5oSS9oU3lxK2tLYmZOYUFCeXlaTnVtdkp5bGZiaC8zNmF1TklySU5UMWVlcWJhVVc2TWl6VDcrUmhlT2w5dEtTdVVWY3RqV091U2pxazlLYmNWa0V3OWpaTW1yVkQ0REVxVjdLYVJxL2ZCMi9rT1A0WnlxVUJRbnFXMHFJbi9HTjBBVlEzU1NESGtVT2ZMK1VJamtmUWpwN0NJSW5Kb1JYWm8vcjNLeXo5MFZNZkxScmVCL2tJei9iT1R1SjZUUXdQU204S0FuL1A1OCIsIm1hYyI6Ijk1Yzg4OWJlMWEzMWRkZWEyZTlkNDllZWYxMTU3NWMxMDc0M2JhNjhhNjYyOGY2NjRhMTg4OGRjZjJkMGU0ZmEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlM4TUFEUUdJcUNEUnRvOXlqblltTFE9PSIsInZhbHVlIjoiMkl4eW1ncU5YR1hwUDN1c1dHTjFMZExwM09kdmo4eTlaOGpjUGhKVENrV0srcG9Tam9BdkNzYzN1SFNUekMvdHplZ1VWN201U2thSGduZCtoSjUxUEFIMnlwVUsyMW03aHJyMEo1RTkzSERaKzk4dG03bkh1RC9aTzQvbk96OXVKZllPWCtqNUJ5MGxya0tNTGs1QlZyZDE1UDBGeDNpcERXaGg3YllpQW1ZSGM4L0ZFRGNhVzhoM1dEbjR5VTRMbWJadFVnaHB1RUhWWXloTDJqL3ozVzR2dUhTdG1ySGVKbnF5Z2VqRCsrS2lUQjQxUEFGajVFWEVZeDB0bm5KVktoOWNDdUx3Wko3cFUwRW8zMmt6Y1hTdVNoME9pazk0Q3dNUGkxRi9LeXN4QXBVWWpSNnFsMUNKK0sxdTR5TkRnRkgreTh2VzR3S0hVeWVjeVNnVFBDR1B4WlZzRFo1Q090OTFRUmZWVHd4dG9LMWhYdG1DcXlQMEZVMExjYVhJSjBPMlcrMmREWUdsKzVuQmxoa25XdVEveEtXYUo5ZXRxRVF4Ni91aU9zK1ZGZG9nakgydC83RTBiN2Q3UmEyVSt1SXhycStONDc0S3gxY1BIeHVBVlA5ZVRBN0xjdVBHdW9KVUJBK1dQZ3NpYzA2TzF4NmRSRjIvWU1GUkZuUzY0L3p1eDZ2bVZvRW1xVkd6dTgzRFF4RjlrWkRxb0R3dGJ3bGZ6MTZTU2QxMWlKM2ZJQTA1ZUszMEVSSE13QS9DN29JVDgrU2t6cHN0TzFWNkQrREdUVy9LaVpsN1Vlc1doeDhUTUFVeWdhdzVBOFI1Yy9yMWtRZE1JN0sxQWtvdyIsIm1hYyI6ImIwZDgzMWM5MmQ0OWYzMzVhNTg0OTBhZjg3NmZlY2NiMTM1NDE1MDY0YjQ0ZjlhMGRhMGJlYzU5MzA5NjNkM2IiLCJ0YWciOiIifQ==
18+