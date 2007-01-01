Афиша Обнинск
Общество

В Калуге отпраздновали День народного единства

Дмитрий Ивьев
05.11, 08:14
Торжества прошли в городском парке культуры и отдыха. Калужан поздравили председатель Думы городского округа города Калуги Юрий Моисеев, Глава Калуги Дмитрий Денисов и Руководитель филиала Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» по Калужской области Артур Титов. Творческие коллективы подготовили праздничный концерт.

«День народного единства – символ сплочённости и веры в Россию, великую страну, в которой проживают люди разных национальностей и конфессий. В самые трудные и судьбоносные моменты нашей истории, именно единство народов России помогало преодолеть все трудности и испытания. Сегодня этот праздник особенно актуален. В ходе специальной военной операции сражаются плечом к плечу представители разных народов и вероисповеданий, вместе они стоят на защите нашей страны. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, мира и добра! Пусть в каждом доме царит радость, а в сердцах – гордость за Россию. Скорейшей победы нашей Родине!», – подчеркнул в своём выступлении Юрий Моисеев.

