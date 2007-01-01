Афиша Обнинск
+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Бастрыкин занялся экологической катастрофой в Калужской области
Новость дня Общество

Бастрыкин занялся экологической катастрофой в Калужской области

Дмитрий Ивьев
04.11, 10:15
0 427
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин во вторник, 4 ноября, затребовал доклад по ситуации в Медыни.

Ранее наш читатель сообщал, что в речку Медынку там сливают неочищенные стоки

Это привело к массовой гибели рыбы и загрязнению воды.

- Многочисленные обращения граждан в различные инстанции результатов не принесли, мер реагирования не принимается, - заявили в Следственном комитете.

Сейчас СК проводит проверку.

Новости по тегу
экология
Лента настроения
3 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkNVRlpSaUs4bURMbHlQWFFoa3lhTmc9PSIsInZhbHVlIjoiR2JlZWlMRXZmSlRRZmpaKy84VWFhVG9IeU1nbWd2ZnM1ZHZWN1pFbFB3ZXRsMUpGN1JIMXNmSUltcEtqZnJlTk1JalMxVmRJcjdiT3AxNndxQnJ2TWhnQWdvQnp2eHBxdGVVd0IvdEZFaVdKOWhNZlBxMmtiNjVUUEl2aWl0eEVWeGxoMklwbk9pa3RMVS9SUGFLWmdiVUZYNFcyVkJkR09ucHF6T1QxTHk3UWdwOGtDVVRQK0EwZGtSaktxdnpLRFh2VldiTWxYK3FTWVVXRG53akZvaFJrWEgzWS9BQlczSTV5NXBNeGUwQUhuSnREYkJ2dGMwcFJBT1FjYVFKQXVJekZIdVpaSnQxajlHeUFIV3BwTXZlMnNzWkFvRnZJTnh1OTJUbkQ4aW5wRWNNaXdiUkxhUktiU3g5c2dKc2NTSEM2UnAvakpzWDNkM29UZHJPT2k5K3hxNlRtajU0UFJqODZ5dVovTWJ2OWFpZ0FhdHEvUm1sd29HQkw0cmwrZlZ5eEN1QXRKY1FHVWIyM1I1SHNBNEJkMTVaMDhRdWV6ckh2R2tRV0s5VTJ6cGgzS3J6UFdvNUpsSExlMnM1ayIsIm1hYyI6IjViZmI4ZWVjMTMwOTQ2ZjEzNDNhMzJkYjMwZWVlYWE4Mzk2MDY4ZmNhZmI4NWFhMjdmZmY4NzJlNWNjOTQzZGQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IitHQXhPeWxPaTUycFZhbGJxMGN2dkE9PSIsInZhbHVlIjoibnJrNURqRGU4eGJrQ2owaHVmeXBsT3UrZ0FNUEdwa1Vva0JFT05LYXV4RStzWTZEcGN0RzdZM0pOU0h2b0lpa2Nwa3RTb1lqSTBDakpXajczUW8xRHBXNlkwaitXczFqdGZ4UE1GLzcyZkJSZ0IyZHI2eWMrYi80WXRuYzNpK29kZVNHemZCU0hWZ1V4VWI5cUpRUHlQTkpoTU5hNWdnMjNxcldmT0Z4S0FhZEJwVXBudFY3MjN0Nk1yb2VWV3hTdkFEYTJqZW9NTFZHVXl5dFY1a2s5YnhKalNTcDhycjlUQllSZjJFQlJPczZZelBZUitVRk1aT1U4elN6eWxjLzIyUU9LWEQrdkNHNS9aWWszajZ2MnFNbzU1Q1oxV1M5L2JsdXZpYmQ3cElTVS9Qd1lyTEk3dk43QkpDZ3F4ekpacUZaNnFhcmFZZ0dNUHhuMFVpNVNUZWFFNFM4Y21JdXEvMVFEVW5PT3JkUTdsV2k3SjdBWjF1UHRtMXFCUmtPM3hrOFBCTlU3ZzFldkNQQlFQLzZKTXhXZ0RBSVllL0hzVVNhQ2RJeVVzV1hMYlduanRMNStNRGlHbE1XTUp6SFNaV0tLWUFIZWVtbkxQQnlLdkVQQlJycFNUdU55WW5BTW1iL3N3ZzROQnNyL3pTTGtEU2VaZXJGVEdRb09hS2J3YkZBeG52UldSYUxEb0djWnhmeGl4RnFEWmFHNjY0SWlHWEJyNDZ1enlGbFd3dXh6R0QvWEZ2bGtUSmxsb0lPMTBlWXZvMVY0ZSttRSs5alVSMFh0dFJzMk9qbWxFNERnY0M2K1YxTUhCbk02UFhFclVDMkZidXUxWWhEL3dqNyIsIm1hYyI6ImE3ZjQ1ZTllYTAzZTRkZGZkNWI5OTIyODU5MWRjOTdkNTM1ZmFkODljYTA1Y2MxZmE3MzYzYWM4N2Y1Y2FiZmIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+