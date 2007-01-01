Бастрыкин занялся экологической катастрофой в Калужской области
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин во вторник, 4 ноября, затребовал доклад по ситуации в Медыни.
Ранее наш читатель сообщал, что в речку Медынку там сливают неочищенные стоки
Это привело к массовой гибели рыбы и загрязнению воды.
- Многочисленные обращения граждан в различные инстанции результатов не принесли, мер реагирования не принимается, - заявили в Следственном комитете.
Сейчас СК проводит проверку.
