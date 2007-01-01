Афиша Обнинск
+9...+10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Малоярославце открыли благоустроенный сквер возле местного ЗАГСа
Новость дня Общество

В Малоярославце открыли благоустроенный сквер возле местного ЗАГСа

Территорию сквера привели в порядок по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».
Владимир Андреев
03.11, 16:15
0 150
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В понедельник, 3 ноября, о появлении в городе нового пространства для прогулок и отдыха сообщил министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.

Жители Малоярославца сами выбрали это место для благоустройства. В сквере появились беседка, скамейки, мостик и место для фотоинсталляций.

- В 2025 году планируется привести в порядок 64 территории, из которых в 59 работы уже завершены, - добавил Вячеслав Лежнин.

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik9MQ3dyQm42RFNNbFQzMXIwL0JGSnc9PSIsInZhbHVlIjoiM1ZOWnErZTdleUJKTzdrVWdxcHNtby9rZkxZbUpvVXB6SCt3NDVJaEVyOC9vMkgvWFRwYTMzMC9BWWt3QjJvWTI1bGhCMm0rbkhpOCtickQwSUZuNVFaSzRuWDZvKzRJcXVjREgxUld5S2ZZRlhtZ3dCSHBibVVFczJTenE5QzB5c3I1R0trR1Y3eCt6NzFWV1NaR29Wc2k2SmM3dTVXbkMrcG5ZWnYyM1FxMGhSTVhSZ3VjU0tYOHdFV2pBR3RBQ2s5cjFIOFVBUThxUmp3KzYxQ3pHQU4zZTAxd2Z0TTQwTzdsY2M3NEtuY1FmSW83b2ZYYmdiNDZNeTYyTTkxZUFmdGlXVU9WUnNXaEtCVkRhUmRNTmZvbDhFRW5jZWRSNnlFOGlIZkV4NUtCS3VZOGduRWd4bS9WSGd0eFBXdnFSTFI4S1NRQ3MwRWRVTysweGVYcWJBall3VHp4WVp0QnBvZGFvSjBpc3c1MUQvMlFUdU1CZDRZY2EwWGV4cjVGYyt0aVRreHFxdDc1VGNQNTFOeGhWMm1ISG1SaFY2bU1oeGRTdTRBdHc3RjZ3djNJUVhLdTZ5dVRaRFowYVhMQiIsIm1hYyI6IjViMWRkYzQ2ZWRjMWNmYjk1OTU0NDQ4MmY5YmMyOTRhMmQzODRmYjAwZmRjNDMzYWM2NzAzMTgwMmFmN2M1ZTUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkJ6L1l4OHN5SEtyc0ErZTVZV3d4RFE9PSIsInZhbHVlIjoiUnE1RU1kTUp1RTNwWHpCOVdTblgwLzNnTFY5cVh5eU1KUndyZVJEUnpUWmp3S1AyN3RqWFVncm1UMVM5OXdJMnJBTjZ6MzFHelhneE9PRDVrTFY2RkNyUDVDZTM1YkhpakZjZ3crWWYwb3kxM1FRNUdRQ0ZTWXBINEM3V25xMFZzQk81ZUQyU0FwVmx3ZVJHOUYzd0RzMlEydGpmUGFmbFkrZnZ3OEs5MFFmUzhBMkthZTlsTTA2Qi9zYWoyc2F3RlFHQm04Lys4cVUyQVFhZEYzTWFRM3BRK09NTDJ1Vm8vTytPQlhGQTFRdHpyL005NlBZTlJyMVNBRlVKTFpHdGF2dUNPTVA4VjJlbFI1SXVnaU1jc0d0TlR3SjFqUnNhekZmdmJ5aHdRTURaTEN4N1V5MWp4dTJPc0lQZnk4anpWRzJTa2xlVWhPSXBtZGwwb0FOU2UzNmhXQUZqeHYvNlM5Q0laL1liT281TTdMVVgzdVc2QTdGMGoxVzVEanhic3Ntd3RHTUhtcUQ4OERNYTcrOFl5YllzNGJkZERLdElUZXdrcXl0cnR5eThHcE92a2NFTG1hRGRCZVVkR2dzVTN6NXFrRWY5ZWhVUklXVExGWXY4cnRJNGE0WTdkZzMvbWxHWit3dXJRS1NZdGlJT1pmMFN4cnNFSWRNeUsyZUFZRnlSVnRGZGhaM2ptNjArTUNEWUpFcFJndGYvSWRLS3k5QUxOc1VZay90SWhZSEdTUFZtaUhIY05uMGEyUjZCZTcrM3gwWVpwblkyaTNyZFVmTC9EUXRsYlZoemUzMVJtM0kwdWlpWWR4N2VudmdYK1hzSEFzb0hJNDRQUFFXUCIsIm1hYyI6ImFjNmEwOTMyNzY0NjlkNTE4OTAyYWIwMTg4NDFmZjZlNTUyMWI0OTE1Zjg4MGRmYjg0OGZlZTlhOWZiNWY0NDMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+