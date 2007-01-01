В Малоярославце открыли благоустроенный сквер возле местного ЗАГСа

Территорию сквера привели в порядок по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

В понедельник, 3 ноября, о появлении в городе нового пространства для прогулок и отдыха сообщил министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.

Жители Малоярославца сами выбрали это место для благоустройства. В сквере появились беседка, скамейки, мостик и место для фотоинсталляций.

- В 2025 году планируется привести в порядок 64 территории, из которых в 59 работы уже завершены, - добавил Вячеслав Лежнин.