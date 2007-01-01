Афиша Обнинск
Новость дня Общество

Поезд Деда Мороза заехал в Калугу

В понедельник, 3 ноября, прошел обкаточный рейс зимней передвижной резиденции главного новогоднего волшебника.
Владимир Андреев
03.11, 14:05
0 566
Поезд проехал по Киевскому направлению из Москвы до Калуги и обратно.

Наш подписчик успел сфотографировать поезд в момент его отправки в Калугу из Москвы.

По расписанию, новогодний состав приехал в Калугу в 12.40, а в обратный путь отправился в 13.20.

Планируется, что поезд Деда Мороза будет колесить по просторам России с середины ноября до середины января.

Новости компаний
