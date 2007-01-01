В Калуге кондукторы в троллейбусах к апрелю 2026 года исчезнут как класс
В администрации Калуги в понедельник, 3 ноября, сообщили о намерении убрать кондукторов из общественного транспорта.
После обновления троллейбусного парка Калуги, должность кондуктора станет неактуальной.
- Новые троллейбусы снабжены автоматизированной системой оплаты проезда, - объяснили в администрации Калуги.
Окончание процесса обновления электрического транспорта в Калуге намечено на апрель 2026 года. Тогда из салонов троллейбусов полностью исчезнут кондукторы.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь