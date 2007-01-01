Не пройти, не проехать: калужан возмутило большое количество луж в городе

После прогулки по Калуге в воскресенье, 2 ноября Владислава Шапши и Дмитрия Денисова, калужане засыпали страницу губернатора фото огромных луж на тротуарах Калуги.

К знаменитой луже на площади Победы прибавилось еще несколько. Жители областного центра отметили водные преграды на тротуарах на улице Академика Потехина в Кречетниковом парке, ул. Поле Свободы, ул. Плеханова.

Точечно администрация Калуги обещает выехать, исправить, где-то подсыпать, где-то убрать борт тротуарного камня, чтобы дать воде уйти, но чаще всего ответ звучит так:

- Для отвода воды необходим комплексный ремонт с соблюдением уклонов. В этом году эти работы не предусмотрены. Будем искать такую возможность в последующие годы.

Калужане от частных случаев переходят к общим.

- Почему так много луж в Калуге на тротуарах? – спрашивает калужанка Наталья. – Ведь раньше такого не было. Сейчас как-то по-иному плитку кладут?

- Кто принимал эту халтуру? – с возмущением пишет Владимир Д.

- Да эти дыры на каждом перекрестке, - добавляет Анна Колобова. - Особенно еще у КГУ. Уже по встречной дороге обходишь

Количество жалоб на лужи говорит уже не частных недоделках, а о системной проблеме. Жители справедливо замечают, что исправлять недоделки должны те, кто прокладывал тротуары, совместно с теми, кто их потом принимал в эксплуатацию.