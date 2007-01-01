Афиша Обнинск
+6...+7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Не пройти, не проехать: калужан возмутило большое количество луж в городе
Новость дня Общество

Не пройти, не проехать: калужан возмутило большое количество луж в городе

После прогулки по Калуге в воскресенье, 2 ноября Владислава Шапши и Дмитрия Денисова, калужане засыпали страницу губернатора фото огромных луж на тротуарах Калуги.
Владимир Андреев
03.11, 12:13
0 205
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

К знаменитой луже на площади Победы прибавилось еще несколько. Жители областного центра отметили водные преграды на тротуарах на улице Академика Потехина в Кречетниковом парке, ул. Поле Свободы, ул. Плеханова.

Точечно администрация Калуги обещает выехать, исправить, где-то подсыпать, где-то убрать борт тротуарного камня, чтобы дать воде уйти, но чаще всего ответ звучит так:

-  Для отвода воды необходим комплексный ремонт с соблюдением уклонов. В этом году эти работы не предусмотрены. Будем искать такую возможность в последующие годы.

Калужане от частных случаев переходят к общим.

- Почему так много луж в Калуге на тротуарах? – спрашивает калужанка Наталья. – Ведь раньше такого не было. Сейчас как-то по-иному плитку кладут?

- Кто принимал эту халтуру? – с возмущением пишет Владимир Д.

- Да эти дыры на каждом перекрестке, - добавляет Анна Колобова. - Особенно еще у КГУ. Уже по встречной дороге обходишь

Количество жалоб на лужи говорит уже не частных недоделках, а о системной проблеме. Жители справедливо замечают, что исправлять недоделки должны те, кто прокладывал тротуары, совместно с теми, кто их потом принимал в эксплуатацию.

Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjVQVTZYMmEvVTBCT0lsazIvYTEzZUE9PSIsInZhbHVlIjoiS2lkZTRuT21yQ2Z6QjBUU3dIWDJaMElOWFpWZkpJcGFwYzZoN1Rlem9ZU3VBTXZaUXhndkUwMGpCN0MxSGxhd1Flc3FBcU1Zb3ltd3RZbGt3eEsvUnRPTGdPRVROYnZuY05Lc3lqcGxGZmZXK3NGZ29McHVNT09Tbkd2ZlF0ckxTaHFqV1cyMmVLUWI2QjQwcGRZMmVpU3NCUExuclFDYmsrUHpHSU5uR0hSeUhDbWg3dmprRTMyTUFQZTNnZDZTV2QvQXN3KzZUdU1Qcmk0SFlVc250WmhrbytIMDR2YnpZNjcyVEpyMFhWTTlaUDlIc2xOaEdyKzlqVitSZ0FLVWJUdCtVQlV2elJ2Mitod0RseUtnbE01MWltTGl3SmlHOTF6TVJNSDFmcXpVZ3Ntb1FlWHp3dUljMTVtM01sV09idk02ZWxYdGZNTWswM2FxTWNnY09zUXc2RHdMUnVyWk1wbk9ZT0twcjNhNDdLTk1vOStHM1k3N0lnMDM0RFU1cmZvZGNKQ2l5RWl3dDE5ZzZCR08yWkp2L254MkpZdHRHZ2xCV09SU0hnUzBDY2ltbXlGaGNHZkdjM0RNVVZQTSIsIm1hYyI6ImQ4ZTY3ZjcwZDMzMjEyMzM2ZmIyYmJjNzNlNzY1NTM1MDI2ZjI0YzVhZjI5ZmZhNzk2MDAwMTE1MjFjNTFkN2QiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlliNFFJZW1zSzFMZlNEbFAxZXExclE9PSIsInZhbHVlIjoiN0h4Q0M1QVNDKzh1WE9sdlA3SXc1dzZKZ05Bd1lWR3N0aHk1QzVpSGJSMHRrcEdZUWVZbldtSld1NDE5TTdBdUdYdWJIZG5rZTVoTnR6Vk95Qk03VHZqYnZUTDk0bUFTZWVmOTVVSFJHNy9yckZTbE9rdkhuYmhsMmNpOTNzTHVmOGxlZWpLaVcyYmNsbk5CS0h4cytzeWtIelQ1aUpJRGNJUlpXN2VjWUpnWllycHIxWGhzSFlDd2NaT2FBOHJCeEpLWDNCZ2gyUUo2ZjZyUEFnMDJWTWErOVNkaUN4SzlFbFd2eXpQay9OWmV5UHhQYWkxRzFhVHY0dHpZRE01RWZ6eC9OTnZZVU9leHh4a2lDbUVTQWhnQmhFYVJYUnVGcjB3WE1uVWNNc1I0RTR3TDNLaWo4MDc4a05zK3FYanB0S09wRWw0RGcxREFvYmhWL0RwYTJiYmNsR01CeHk5Umc0RTZKa3ladmVRODN4L2hFNm1zcmlzeFVxMWNCdGJIOTJIeVJoWi9iQnpaek9kTy9icVYyMW5kYzBnSHlrMWVWbEdPZXdXVHhRWUxJSzIwVWhQS2U0THJqb292VHl4NFdBUFl0dDNIYVlJKzhMdHFhT1NMUktvL0JjdmZFcFFWdEw5YTZxQ0p6S2FZd1FzeFNwVkhFQnhTRTAzWkhDdVlFQTBqelVnR0FXODU2YjFCOTd0cC9iRk1BOEEzRmhaNFVkYmVPdm1FNU1FSnVQSFBpbmViWU1ibGdDTVlQdlZZRFl0K3Z6Q2FBQU5ibzlRMkVhemNZS1llZ0xyMzFQSjNJSlo3WFhsUkxEejRhc3AzOERWTmRBQjZzSEFqZXh0aiIsIm1hYyI6ImI2OWQ3MDQ3YmE0MGNhODlkODE2ZDhmMDJiNDc2MjEzMTZjZTY3NDZhNTk1NWI5ZjcxMTJlYzE4ZjQ4NGI3YzkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+