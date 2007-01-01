Жителям поселка Думиничи предложили лечить зубы в Сухиничах

Затянувшийся ремонт поликлиники в Думиничах доставляет много проблем местным жителям.

Фото сгенерировано ИИ.

Ремонт медицинского учреждения в Думиничах растянули на несколько этапов. Сейчас, по словам представителей министерства здравоохранения Калужской области, завершен лишь первый этап.

В воскресенье, 2 ноября жительница Думиничей, на странице Шапши в соцсетях поинтересовалась, когда, наконец закончится ремонт и где жителям зубы лечить.

Миздрав не назвал сроков окончания ремонта, уточнив лишь, что сейчас подрядчик приступил ко второму этапу ремонта. В него войдут внутренняя отделка, ремонт крыши и фасада, укрепление фундамента.

Что же касается помощи стоматолога, то лечить зубы жителям Думиничей придется в Сухиничах.

- Сейчас жители района могут получить стоматологическую помощь в Сухиничах, - пояснили в региональном минздраве. - Между районами ходит бесплатный медицинский транспорт.