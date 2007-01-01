Экологическая катастрофа в Медыни: около месяца в речку Медынка льются неочищенные стоки

Местный житель прислал нам видео, снятое в воскресенье, 2 ноября, на котором видно, как из трубы в речку Медынка льются стоки от местных очистных.

В результате некогда чистая и красивая Медынка превратилась в мертвую речку.

В администрации Медынского округа о проблеме знают.

- Все под контролем, - заверил нас временно исполняющий полномочия главы Медынского муниципального округа Николай Козлов.

В «Калугаоблводоканале» нам пояснили, что около месяца назад вышел из строя насос КНС.

- По плану новый насос будет привезен 10 ноября, и мы сразу приступим к его монтажу, - объяснили в водоканале.

Нынешний инцидент лишь один в числе множества загрязняющих факторов, которые в течение почти 10 лет планомерно убивают речку Медынка.

Подробное журналистское расследование будет опубликовано на сайте KP40.RU в ближайшие дни.