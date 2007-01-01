В Калужской области бывшая чиновница заплатит штраф за служебный подлог

В субботу, 1 ноября, прокуратура Спас-Деменского района сообщила о вынесении приговора бывшему специалисту отдела социальной защиты населения. 55-летняя местная жительница совершила служебный подлог.

По словам прокуратуры, она умышленно внесла в официальный документ заведомо ложные сведения о проверке получателя социальной помощи.

— В 2024 году она умышленно внесла в официальный документ заведомо ложные сведения о проверке получателя социальной помощи и исполнении им социального контракта без проведения соответствующих проверок. Гражданин, с которым был заключен контракт, свои обязательства не исполнял. В результате государству был причинён существенный материальный ущерб, - пояснили в ведомстве.

Следствием установлено, что с гражданина необходимо было взыскать денежные средства, полученные в отделе социальной защиты на общую сумму 350 тысяч рублей.

Суд назначил бывшей сотруднице наказание в виде штрафа в размере 110 тысяч рублей.