В Калуге убрали понтонный мост

Передвигаться между двумя берегами Оки в районе Воробьевской переправы теперь можно только на лодке.

В субботу, 1 ноября, соответствующую фотографию опубликовало управление городского хозяйства.

- Развести мост необходимо во избежание повреждения его конструкций, к которым могут привести первые ледовые явления, - поясняли ранее в горхозяйстве.

Восстановлен понтонный мост будет весной 2026 года, после весеннего ледохода.