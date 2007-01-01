В Калуге убрали понтонный мост
Передвигаться между двумя берегами Оки в районе Воробьевской переправы теперь можно только на лодке.
В субботу, 1 ноября, соответствующую фотографию опубликовало управление городского хозяйства.
- Развести мост необходимо во избежание повреждения его конструкций, к которым могут привести первые ледовые явления, - поясняли ранее в горхозяйстве.
Восстановлен понтонный мост будет весной 2026 года, после весеннего ледохода.
