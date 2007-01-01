Афиша Обнинск
Общество

В Калуге убрали понтонный мост

Дмитрий Ивьев
01.11, 14:26
0 303
Передвигаться между двумя берегами Оки в районе Воробьевской переправы теперь можно только на лодке.

В субботу, 1 ноября, соответствующую фотографию опубликовало управление городского хозяйства.

- Развести мост необходимо во избежание повреждения его конструкций, к которым могут привести первые ледовые явления, - поясняли ранее в горхозяйстве.

Восстановлен понтонный мост будет весной 2026 года, после весеннего ледохода.

Новости по тегу
общество
Партнёрские новости
