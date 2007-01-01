В Мосальске открылся Центр молодёжных инициатив

Пространство создано в рамках обновлённой модели инициативного бюджетирования, ориентированной на поддержку молодёжных проектов. Об этом сообщила 1 ноября заместитель губернатора региона Валентина Авдеева.

Помещение центра оснастили современным оборудованием: установили акустическую систему, интерактивную панель и проектор. Также закупили новую мебель - столы, стулья и стеллажи. Теперь местная молодёжь сможет здесь собираться, общаться в неформальной обстановке и участвовать в мероприятиях - от патриотических и духовных до просветительских и общественных.

Общая стоимость проекта составила около 1,3 миллиона рублей. Из областного бюджета на его реализацию выделили почти 1,2 миллиона, что покрыло 91,2% расходов.