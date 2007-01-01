Афиша Обнинск
Главная Новости Общество Калужская область заняла первое место в рейтинге Минцифры РФ
Общество

Калужская область заняла первое место в рейтинге Минцифры РФ

Дмитрий Ивьев
01.11, 10:46
0 107
Наш регион признали лучшим по внедрению Платформы обратной связи (ПОС) за девять месяцев 2025 года.

- Что такое ПОС? Это ваш личный цифровой помощник на портале госуслуг, который позволяет легко и быстро направлять обращения в органы власти, участвовать в опросах и решать повседневные вопросы, - прокомментировали 1 ноября в министерстве цифрового развития Калужской области.

С момента старта работы над сервисом летом 2020 года к платформе подключились все органы исполнительной власти и местного самоуправления. Сегодня в системе активно работают более полутора тысяч организаций нашего региона.

В прошлом году калужане подали через ПОС более 53 000 обращений.

