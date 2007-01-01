Калужанка пожаловалась на отсутствие интернета

В субботу, 1 ноября, жительница Калуги оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой решить проблему с проведением интернета.

По её словам, на данный момент на улице Сельской мобильный интернет не работает.

— Относимся к городу, а живём как в глухой деревне: ни транспорта, ни магазинов, ни интернета. Проводной интернет просто необходим! - написала женщина.

Министерство цифрового развития Калужской области прокомментировало ситуацию:

— Проведением оптоволокна занимаются частные компании, руководствуясь экономической выгодой. Для того, чтобы частная компания рассмотрела техническую возможность подключения на будущий период, направьте список потенциальных пользователей услуг с указанием их адресов и контактных телефонов на электронную почту или отправьте письмо-запрос.