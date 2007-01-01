Живительная сила

Вода — как самостоятельный продукт для потребления в пищу человеком, является очень важным условием жизни во всём мире. Ежедневно каждый человек употребляет не менее литра питьевой воды, не считая воды входящий в состав остальной пищи и напитков. Качество воды, употребляемой для питья, должно соответствовать нормативным требованиям в первую очередь из-за того, что оно во многом определяет здоровье человека.

«Калужская Акватория» зарекомендовала себя как одна из самых ответственных и стабильных компаний по производству артезианской воды. Компания ежедневно заботится о безопасности и вкусовых качествах своего продукта. Многоступенчатая система водоподготовки позволяет производить качественный продукт, соответствующий всем нормам СанПин и ГОСТ. Доставлять до автоматов и распространять воду свежей и природно-чистой – одна из главных миссий «Калужской Акватории».

Одна из отличительных особенностей аппаратов с артезианской водой «Калужская Акватория» — процедура промывки накопительной емкости, в которой хранится жидкость. Диспетчер отслеживает уровень воды через специальную программу. Как только отметка достигает самого низкого уровня, на локацию выезжает машина, оборудованная моющей установкой.

Емкость находящаяся внутри аппарата герметична, имеет коническое дно. Трубопровод оборудован сферической моющей головкой. Обработка емкости выполняется специальным пищевым раствором при помощи установки, базирующийся на автомобиле и состоящей из бака, насоса и шлангов. Она осуществляет циркуляцию моющего раствора через емкость и трубопроводы киоска в течение 20 минут. Затем промывочная пищевая жидкость сливается в бак установки. После происходит ополаскивание емкости и трубопроводов аппарата артезианской водой. Данная процедура выполняется трижды. Затем аппарат полностью заправляют артезианской водой.

Кстати, киоски-автоматы компании «Калужская Акватория» созданы по принципу термоса и способны сохранять природную свежесть и температуру воды. У ёмкости мощная теплоизоляция, чтобы вода не нагревалась в жару и не остывала в холод.

На данный момент калужанам доступны несколько видов автоматов по продаже питьевой воды в розлив. Среди них, в частности, есть аппараты, в которых артезианская вода привезена специализированным автотранспортом. Однако на городских улицах также можно встретить и автоматы, где просто фильтруется обычная водопроводная вода. Отличить артезианскую воду от простой отфильтрованной можно по размеру автомата. Если он большой, значит, там есть накопительная емкость, следовательно, воду добыли в артезианской скважине и привезли. Если же автомат небольшого размера, значит воду берут на месте из водопровода и пропускают через фильтры. Специалисты «Калужской Акватории» рекомендуют при покупке воды обращать внимание на размер автомата.

Проект «Калужская Акватория» социально ориентирован. Артезианская вода продается напрямую от производителя к потребителю, исключая посредников в виде торговых сетей. Вода не имеет «ценового барьера» и доступна жителям с любым уровнем дохода без потери качества. Современный мир устроен так, что нехватка времени – обычное дело. «Калужская Акватория» знает, как важно каждую свободную минуту проводить с родными и близкими, поэтому автоматы с полезной и вкусной воды находятся в отличной транспортной и пешей доступности.