Протезы за счёт государства: как и кем реализуется госпрограмма

В России действует программа, по которой граждане могут получить протез руки или ноги за счёт государства. Кто претворяет это постановление в жизнь и что делать людям, которые хотят вернуться к полноценной жизни — в материале КП 40.

Постановление правительства

В России действует программа государственной поддержки граждан, которые нуждаются в протезировании конечностей. Правовая основа — постановление Правительства РФ от 7 апреля 2008 года № 240 (в редакции от 4 марта 2025 года) «О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями». Согласно ему, каждый гражданин Российской Федерации, признанный нуждающимся в протезировании, может получить протез ноги или руки за счёт государства.

Как программа реализуется на практике

На практике реализация этого постановления осуществляется через специализированные центры протезирования, такие как «Ортопорт» . После обращения пациента проводится консультация с протезистом, где обсуждаются конструкция и функциональные особенности будущего протеза. Затем оформляются документы и подаётся заявка на получение электронного сертификата — именно им оплачивается вся процедура протезирования. Когда сертификат активирован, специалисты центра приступают к изготовлению протеза: сначала временного, потом постоянного. А в конце пациент посещает школу ходьбы, где его учат двигаться с протезом.

По данным центров протезирования, программа, ежегодно сотни граждан получают протезы за счёт государства. Таким образом, государственная программа по обеспечению протезами помогает людям с ампутациями возвращаться к активной и полноценной жизни.