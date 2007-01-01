Протезы за счёт государства: как и кем реализуется госпрограмма
В России действует программа, по которой граждане могут получить протез руки или ноги за счёт государства. Кто претворяет это постановление в жизнь и что делать людям, которые хотят вернуться к полноценной жизни — в материале КП 40.
Постановление правительства
В России действует программа государственной поддержки граждан, которые нуждаются в протезировании конечностей. Правовая основа — постановление Правительства РФ от 7 апреля 2008 года № 240 (в редакции от 4 марта 2025 года) «О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями». Согласно ему, каждый гражданин Российской Федерации, признанный нуждающимся в протезировании, может получить протез ноги или руки за счёт государства.
Как программа реализуется на практике
На практике реализация этого постановления осуществляется через специализированные центры протезирования, такие как «Ортопорт». После обращения пациента проводится консультация с протезистом, где обсуждаются конструкция и функциональные особенности будущего протеза. Затем оформляются документы и подаётся заявка на получение электронного сертификата — именно им оплачивается вся процедура протезирования. Когда сертификат активирован, специалисты центра приступают к изготовлению протеза: сначала временного, потом постоянного. А в конце пациент посещает школу ходьбы, где его учат двигаться с протезом.
По данным центров протезирования, программа, ежегодно сотни граждан получают протезы за счёт государства. Таким образом, государственная программа по обеспечению протезами помогает людям с ампутациями возвращаться к активной и полноценной жизни.
