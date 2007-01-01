Афиша Обнинск
В Калужской области снизилось количество поддельных рублей
В Калужской области снизилось количество поддельных рублей

Дмитрий Ивьев
01.11, 10:16
За девять месяцев 2025 года в банковской системе региона выявили 26 поддельных российских банкнот. Это почти в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили 1 ноября в областном отделении Банка России.

Чаще всего подделывают банкноты крупного номинала - 5000 и 1000 рублей. Найдено по 13 и 12 таких подделок соответственно. Также обнаружена одна фальшивая банкнота номиналом 2000 рублей.

- В регионе, как и в целом по России, сохраняется устойчивая тенденция к уменьшению количества подделок, - прокомментировала эксперт по исследованию денежных знаков калужского отделения Банка России Елена Асеева. - В прошлом году на один миллион банкнот в обращении в стране приходилась всего одна фальшивка, в позапрошлый год - две. С развитием технологий защиты российских денежных знаков фальшивомонетчикам становится сложнее их подделывать.

Также за январь-сентябрь в Калужской области выявили 37 фальшивых иностранных банкнот. Проверку на подлинность не прошли купюры номиналом 100 долларов США.

