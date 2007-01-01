Губернатор провёл рабочую встречу с министром труда и соцзащиты РФ Антоном Котяковым

На встрече обсудили реализацию федеральных программ и проектов в сфере труда и социальной защиты. В частности, речь шла о мерах поддержки в рамках нацпроекта «Демография»: помощь многодетным семьям, развитие системы долговременного ухода за пожилыми людьми и вопросы занятости населения.

Кроме федеральных мер поддержки, особенно для участников СВО, в регионе продолжают внедрять собственные решения - с учётом местных потребностей и возможностей.

Отдельное внимание на встрече уделили вопросам занятости. По итогам Всероссийского опроса работодателей удалось выявить отрасли, где в ближайшие семь лет будет расти спрос на кадры. На эти запросы теперь ориентируется система профессионального образования: всё больше школьников выбирают колледжи и техникумы. За последние пять лет количество бюджетных мест в них выросло почти на тысячу, а в этом году запущено обучение ещё по восьми новым специальностям.

Губернатор Владислав Шапша поблагодарил Антона Котякова за конструктивное взаимодействие и поддержку в решении ключевых социальных задач региона.