Афиша Обнинск
+5...+6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Минздрав сообщил, как будут работать калужские поликлиники на длинных выходных
Новость дня Общество

Минздрав сообщил, как будут работать калужские поликлиники на длинных выходных

Дмитрий Ивьев
01.11, 09:27
0 481
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В субботу, 1 ноября, врачи принимают по обычному графику будних дней, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

Со 2 по 4 ноября с 8:00 до 20:00 будут открыты лишь кабинеты неотложной помощи.

Скорая помощь и приемные покои больниц работают круглосуточно без выходных.

Напомним, в связи с празднованием Дня народного единства 2-4 ноября будут выходными.

Новости по тегу
здравоохранение
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkU5eWY5dmJsbnppcVlYeUViWThoNFE9PSIsInZhbHVlIjoiUmp6MzNyVHRPalZOWUg5amQwVWk0dFMwVGpjL2xvY25KdFlkTmNpOS9ZcVBONm1Fb2pxMzI1Yzc4bEw2UW9VTlNLdnZwaXdVcm14S0Y4dDZJNWlqWVN3TjdvbSs2N2dCcHkrZC9BVytZdUxLVjk5Q3JUbU9xamhPSTN3cXhNWHNiU3JVZ3d6bUtTMFlxTVVFL1BYazdXQnh0bE9WcWR5VlJmZFhoUWV6TlUraTdzZ25BQWVubDNiQXgvNkRaZFU2d2ZVMlEzWUd1QUorUWhKaHVDcHVIb2NoOGpIOGlBbHRPS1MrZmtaU1p0RGxTTW55QW5TR28wMEs0MXllWVpVckVua1lXd1ljdkMzdVphZnJhbWdYczdnN21TRUVJeG5CekNOSWJvVU5hMEhVYzVLcG9mK3pzOURUQlgyODd1TUJiSjM0eGNPaUJRQmZtbWxISE1VRU1QYVcyWkpLbG1iQWY4YUlidmhnTENYejBxWlMvM3BXaGFRaGt0Y3QrRVBYTGsxcHBRdjFTQVYrQzdyTHZUTXpFMk05VHJoeWlWQWNTSDFZS05ZbUVsSGZyTWZ4OFN5aUVsRDh1NHZna21hVSIsIm1hYyI6IjU2MWNjYWI1ZDdlOTY0NmI0YzYwODdmOGZiMDM2Y2UyZWEyOGVkMzc5MTU4ZWRjYjg1MTE3YTdiYWE3YjFmM2UiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkVCME1xcXJSemFDMXBuSXloTVhuWnc9PSIsInZhbHVlIjoib0xYTVcvb1k1cm5YclVHeW1XNVY5d1B2TFlLWW50cFVZUXBJTW5CS2JhSzJmSWQ4SFJJT3lNOC85RTJSQzJIWTVUL25kVDNyV2FKNlM5QW13YWNqWGFZMVVHdE41aEVuNy9JcmNxYTZKSlp3SFRqbCtEWU5mNFpTdGhDendxT1pmcUJKVStZYm4vdGREWDBOZVFXRExSbG1WRndoalIrbWc3TmNJV2IzcTNLamdQWFpVWWhlczZLYXE3R1VhNllnMkV3R21BWENwWXludXNrM1poSjcvZlJyU3dXNm1maDFqTzIxVGpKeWtpazNBTkZsWlQya1JDU3dLVlpkMWgzNDNkN2ZoY3QrSVVPRkU4S0tDWW9kd3lXZ2hiR1liWEh0b2YrYWFPdlc0eWVENjE3bUlLUlJSb2lwVUpEcXQ3MS9NYXdta3h2YkZXZGV0L0RYUTIyL25EMzB2bjhFQ1JKeXZ4WVJMQkk4MlNiR1kwc0FVY1lqbWtHWGl6NCswbFZ3OGVGVXJ3TUw4M3Y1bUdiNWpJeEQ5OWs5aEJIODhUcm85YTA1S3ZHUnlLY0o1bVZNZ21Lcnpqejh1cGJCbHcweVBXb3FRUVFoWEJUUUZ3NG1pTmsrM01rZnZSSWN0SWRWUmJEV3BDSEZPTjhCempCZjc1UHBpeFBtZXBGZ3UvUGUzaEROSHN1bUNBY3k3WEhOQ2phSC9rSTMxN013NkY2NnBSdS9nMklVSlpQcUxVTW52N01wYW1WZWVZdmFOcUlHelZkQk1DOFVxTDNqem8vdzNvODhxVDk1b2FEL1d1SmJFMG1tSWlnZnBhR3FRNWRTaVFiY05MSDFEVFJYUW44YSIsIm1hYyI6Ijg4YjgzZThiNTdlYzc1OGRhZDQ3MjVlMTk4MDM4MjA5Mjg3N2E2ZDk1YzFjMzM0MTM0OGFjOWE2ZGRlM2MwNmYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+