Минздрав сообщил, как будут работать калужские поликлиники на длинных выходных

В субботу, 1 ноября, врачи принимают по обычному графику будних дней, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

Со 2 по 4 ноября с 8:00 до 20:00 будут открыты лишь кабинеты неотложной помощи.

Скорая помощь и приемные покои больниц работают круглосуточно без выходных.

Напомним, в связи с празднованием Дня народного единства 2-4 ноября будут выходными.