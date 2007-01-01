Чего ждать от калужской погоды в ноябре
По прогнозу ГМЦ России, средняя суточная температура воздуха окажется выше нормы на 3-4 градуса.
Ожидать переход температуры воздуха к отрицательным значениям можно только в третьей декаде ноября, сообщила в субботу известный калужский метеоролог Татьяна Инкина.
Она также подвела итоги октября. Этот месяц выдался дождливым и теплым.
Воздух был теплее нормы на полтора градуса. А месячное количество осадков превысило средние значения на 65%.
- Середина осени в Калуге становится более сырой, при этом промокший октябрь 2025 года занял скромное четвертое место в 21 веке, - отметила Инкина. - Расчеты показывают, что господство теплого атлантического воздуха сохранится в нашем регионе и в первую декаду ноября. Ночная температура воздуха останется положительной и днем преобладающая температура 7-9 тепла.
