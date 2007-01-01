Афиша Обнинск
+5...+6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Чего ждать от калужской погоды в ноябре
Новость дня Общество

Чего ждать от калужской погоды в ноябре

Дмитрий Ивьев
01.11, 08:59
0 847
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

По прогнозу ГМЦ России, средняя суточная температура воздуха окажется выше нормы на 3-4 градуса.

Ожидать переход температуры воздуха к отрицательным значениям можно только в третьей декаде ноября, сообщила в субботу известный калужский метеоролог Татьяна Инкина.

Она также подвела итоги октября. Этот месяц выдался дождливым и теплым.

Воздух был теплее нормы на полтора градуса. А месячное количество осадков превысило средние значения на 65%.

- Середина осени в Калуге становится более сырой, при этом промокший октябрь 2025 года занял скромное четвертое место в 21 веке, - отметила Инкина. - Расчеты показывают, что господство теплого атлантического воздуха сохранится в нашем регионе и в первую декаду ноября. Ночная температура воздуха останется положительной и днем преобладающая температура 7-9 тепла.

ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Новости по тегу
погода
Партнёрские новости
eyJpdiI6IkV2WmN4dTFUV1JQRWlnVmdjRFZ5K1E9PSIsInZhbHVlIjoiQ1UzSnlqaTQrZlVleHl1SUJjSUJtWDIrbVd2eWJodzhvbXBWcldoU0Rzb2s5U1ZZZ3ZqemtRRFU2alR2UmErOGJQVEdWdnpWY041elVpQ2R6Z0xEdWlYTnVhUE45MTYwMk9HZnJRb3FOUDNtTlhIcVpRb2l5M0hWN2FUUmVCLzlzZGdyaXdaQXBIczJRbVUyZXh6L0ZmcTBFK21RcE03N3F4Q3BIa1ZrcUM0TjRDeVQrSkdnZXJFcXVMRTY4T3NpOUt3UGVTa2ZhWm41eVFvY0lzNElySTBScW03QUZVUnliaXQyd092TDkvQ0VyM2NLS3FvTU9GbDdjYmpkdi9KZlpjNkdaWVgyWWlJQTVKTmttYURmUEorUzRYdzF2MFpFMk5pSXZXbXBBbGlZZ0t3ckQxNm9wZ3pxNVF0dFFqaEZnRTQyMG5jU3FLUzhSZXEzR3crSXZTR0JoUWs5b09NY2tNZEN5SEE0SjEvcW1qOS9heUQyZU5ONm9yd0FLVlZJWFVPYWFxbnM1NVZBV2xwbkJGRE83OXNqU2pmWG9OSkQyVXkxendUQWZuYW1LZEF3SDhGS2lVL2oxK0hwSTcyNyIsIm1hYyI6ImNmMWU1MWQwYThlYTA4NTIyNzE3ZTEyOTg2YjE0NjliMzNhOWU5OWVmMmJiMjY2NjJjMjQwODFhMTBjMzRkNGQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Imw5QTk0eE5JcGlJb1Y3Ri8wek92Nmc9PSIsInZhbHVlIjoiT3F2ZFlaYVgxSE8wNVhtZ2VBUXE0MlJyc3F6Q2hGUlF4Q0I5QStSYnZpWDJiZUZiSWx1VEFhVzEySHdPUDRobmlQSkZzUGNScVNIRGJkZ09DR29sRmxKc3lOckhrdWlDUlBQU3BwL2kwZUVXaHR5aldyRWYyeDRkVVBXRWg1RkFXbVlqeWJOenQxakxhVlJlalc2QlMrSlVQRk5hbU5xcElrZHlXWEhJZEhoWWc5eTlXQWxmMHBoUXN5OU9hK1AvVXBqYUx3blRiN2JzcU1wZWRrU28razFFOGx0T0dlL1diZWJrdzhadnlXS1c5dldLTVNJQTBpY0diVGRRUTlUYVNHeUp0aWNZdDhZc1BOL0hHWFRISHBwVFFaZ2FOQU5kOUtQSkxlVUtoKzBjaG1yVVY0azMwc0UrUWx5Q3FMVWIrYnJXVVBhQklGMEpDZUZUcWtFSUJJdmNVaWluV1IyV1I4Y29INk9KazNyeWhvYmUwRlhDbEFmN0dLZ3puSWIvS015T05RL2RLT3FJbWRiTkhlN0xkTXNkTmNmQ0hNazJOUWRleUJVbXhRdk9pZGZiUUMyQXhodDd1aXBZQU9YcHRNcTg2VDVMNWF2aUhpMW5lSGZiUDY2SUJKdVY0cTJnbDNrRWlZMHY0VjI0QktXd1Y5cGJBb1VmV0I1bHpvZEhkNUZPT01hZ1BzK1MwUWRGblJOY2NCV0lvWjdNNWJURlFiK0JGNGtaanZRYkI0UmtGV1NzN052Z0g3ck1yT29MOWtGaGdya0F6MTNCK1czQUg2bDBFTTl1d2gyK3hkTmZMOFh1RndEZGxOcVkwaG40aWhONnFxNUVLczgvYy9oSCIsIm1hYyI6ImEzYmRiODRlZGM2NGEyNzJjZjMzNTBkMjcyNTEwYTUzYmNkZjQzOTlmNDliMTExOGMzYTYzMWJjMDkxNjNhZjIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+