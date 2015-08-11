Афиша Обнинск
В Калуге на площади Победы открылся обновлённый офис Сбера

31.10, 16:48
Обновлённый офис Сбера открылся в Калуге по адресу: ул. Маршала Жукова, д. 1. Пространство офиса стало более современным и комфортным для клиентов: получить услуги теперь можно в любой зоне — на первом или втором этаже. В отделении представлен полный спектр банковских услуг, а также дополнительные нефинансовые сервисы от партнёров Сбера. В офисе установлены новые многофункциональные банкоматы, созданы удобные зоны ожидания и оборудована интерактивная игровая зона, где дети могут интересно провести время, пока родители решают финансовые вопросы.

Особенностью нового пространства стали детали интерьера: стены офиса украсили цифровые картины. Нейросеть Сбера Kandinsky создала изображения самых узнаваемых достопримечательностей города, среди которых — Драматический театр, Гостиные ряды и Каменный мост.

Максим Волков, управляющий Калужским отделением Среднерусского банка Сбербанка:

«Открытие обновлённого офиса Сбера в центральной части города – важное событие для нас и наших клиентов. Мы стремились создать в отделении по-настоящему комфортную атмосферу. При обновлении офиса мы использовали различные инновационные решения, чтобы любая операция — от простого платежа до получения сложной финансовой консультации — занимала у клиентов минимум времени. Уверены, что жители Калуги по достоинству оценят новый формат».

В обновлённом офисе клиентам доступен широкий спектр нефинансовых сервисов: здесь можно установить или обновить мобильное приложение СберБанк Онлайн на смартфоне, получить справку для предоставления в госорганы, оформить сим-карты с выгодными тарифами, получить консультацию по оформлению налогового вычета, подключить сервисы для самозанятых, проконсультироваться по вопросам ЖКХ и многое другое.

Реклама. ПАО Сбербанк. Ген. лиц. Банка России № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка:www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru. erid: 2VfnxwSaLCZ
