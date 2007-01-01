В Калужской области опять снизилась средняя зарплата

В августе нынешнего года она составила 85 355 рублей, сообщили в пятницу, 31 октября, в Калугастате.

Статистика учитывает предприятия и организации с 15 и более сотрудниками.

По сравнению с июлем зарплата уменьшилась на 6,4%. Но за год рост составил 14,1%.

Самые высокие доходы в Калужской области в августе 2025 года были в страховании и финансах (139 тысяч рублей), в строительстве (115 тысяч), в профессиональной, научной и технической деятельности (103 тысячи), на обрабатывающих производствах (106 тысяч).

С учетом малых предприятий средняя зарплата составила 79 398 рублей.