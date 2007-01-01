Глав пяти районов переизбрали в Калужской области

Местные депутаты приняли решения в пятницу, 31 октября.

Все руководители остались прежними. В Думиничах – Сергей Булыгин, в Козельске – Елена Слабова, в Спас-Деменске – Владимир Бузанов, в Ульяново – Александр Анисимов, в Хвастовичах – Сергей Веденкин.

- Дальнейших успехов коллегам в развитии территорий. Главный ориентир в этой работе – запросы местных жителей, - прокомментировал губернатор Владислав Шапша.