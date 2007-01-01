30 лет красоты, доверия и профессионализма
15 октября в отеле Hilton Garden Inn Kaluga состоялась ежегодная праздничная церемония вручения премии «Калужский бренд – 2025».
Одним из победителей в номинации «Услуга в сфере здравоохранения» стало отделение медицинской косметологии «Имидж» ГБУЗ КО «КОККВД». Эта награда особенно значима в юбилейный год. В 2025 году отделению косметологии «Имидж» исполняется 30 лет со дня его основания.
Путь первопроходцев
История «Имиджа» началась в 1990-е годы, когда кожно-венерологический диспансер переехал в новое здание на ул. Первомайской, д. 33. Именно тогда было решено создать маленький косметологический кабинет в поликлиническом отделении. Данное направление докторам-дерматологам во главе с заместителем главного врача по медицинской части, ныне заслуженным врачом РФ Людмилой Федоровной Комлевой показалось очень интересным.
За передовым опытом Людмила Федоровна поехала к коллегам в Тверь, где на базе областного кожно-венерологического диспансера уже несколько лет функционировал аналогичный кабинет. Все услышанное и увиденное она начала претворять в жизнь в Калуге. Косметологический кабинет постепенно превращался в медицинское отделение.
Врачи-дерматологи прошли дополнительное обучение на курсах усовершенствования по косметологии, постепенно закупалось оборудование и маленького кабинета стало не хватать.
В 1995 году косметология переехала в отдельный двухэтажный корпус. В те годы оказание косметологических услуг стало для Калуги настоящим ноу-хау. «Имидж» завоевывал авторитет у населения, предлагая все то, на что тогда была способна косметология: чистку лица, маски, массажи и т.д.
На стыке дерматологии и эстетики
Развивалась наука косметология — развивалось и отделение «Имидж». Уровень косметологических услуг значительно вырос, соответственно, выросло и доверие пациентов. К врачам-косметологам стали обращаться не только для ухода за кожей, но и самыми различными ее проблемами. База лечебно-диагностического учреждения позволяла провести комплекс необходимых исследований, в том числе и лабораторных. Врач, имеющий опыт и знания в дерматологии, всегда может оценить состояние кожи, необходимость ее коррекции, в некоторых случаях – поставить обоснованный диагноз и назначить лечение.
Профессионализм наших специалистов-косметологов обеспечил востребованность их услуг.
Шло время… И сегодня «Имидж» — это медицинская база, инновационные препараты, новое оборудование и команда опытных профессионалов, готовых сделать все возможное, чтобы сохранять своим пациентам молодость и красоту.
