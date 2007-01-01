Калужанка попросила провести интернет
В четверг, 30 октября, жительница микрорайона Куровской оставила комментарий под постом губернатора в социальной сети «Вконтакте» с просьбой помочь решить проблему с подключением домашнего интернета в частных домах.
По её словам, на данный момент мобильный интернет ограничен.
— Все возможные провайдеры отказываются проводить интернет в частный дом. Однако напротив в домах проведено оптоволокно и есть домашний интернет, - возмущается женщина.
