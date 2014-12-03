Храните деньги «под подушкой»? Узнайте проверенные способы сохранить и приумножить накопления

Устали бояться инфляции? Ищем надежный план инвестиций.

Многие россияне сталкиваются с проблемой эффективного распоряжения свободными денежными средствами. Они оставляют деньги дома из-за инфляции, и многое теряют. Опасаются вложений в ненадежные проекты и теряются в многообразии банковских продуктов. Что делать, чтобы надежно сохранить и приумножить капитал?

Мы обратились за консультацией к эксперту финансового рынка — управляющему калужским филиалом Фора-Банка, Вячеславу Павловичу Агееву. Вот что мы подчеркнули:

— Проблема сохранности средств действительно актуальна, — делится мнением эксперт. — Сегодня большинство россиян держат деньги на банковских счетах, покупают иностранную валюту или приобретают золотые изделия. Но далеко не все понимают, как грамотно распределить свободные средства, чтобы минимизировать риски и получить максимум пользы.

Эксперт предложил вниманию читателей следующий сценарий. Предположим, у вас есть сумма в 500 000 рублей. Какие шаги предпринимают, чтобы обеспечить надежность и эффективность инвестиций?

Шаг первый: банковский вклад

— Самый простой и понятный способ сохранить деньги — открыть банковский вклад, — рассказывает эксперт. — Не секрет, что большинство предпочитает размещать средства именно на таком счете. Сумма до 1,4 млн рублей застрахована государством, что добавляет уверенности вкладчикам. Наш банк предлагает клиентам множество выгодных предложений, начиная от краткосрочных вкладов сроком на четыре месяца и заканчивая более длительными инвестициями.

Совет эксперта: Выбирайте вклад с удобной системой пополнения, начисления процентов на остаток и возможностью снимать проценты ежемесячно, на случай непредвиденных трат.

Шаг второй: иностранные валюты

— Второй путь, которым идут клиенты, — это покупка иностранной валюты, — продолжает эксперт. — Чаще всего речь идет о долларах США и евро. Целесообразно разделить средства следующим образом: около половины в долларах, чуть меньше трети в евро, остальное можно вложить в другие стабильные валюты, например, швейцарский франк, британский фунт стерлингов или китайский юань. Все эти валюты доступны к покупке во многих наших офисах Фора-Банка.

Примечание специалиста: Храните бумажные деньги в месте, доступном для проверки их качества. Износившиеся купюры могут оказаться неприемлемыми для обмена. В нашем банке очень тщательно отбирается валюта, в ее качестве можно быть уверенным.

Шаг третий: драгоценные металлы

— Третье направление, которое из года в год становится все более популярным, — это приобретение физического золота, — объясняет Вячеслав Павлович. — Золотые слитки или монеты представляют собой отличную защиту от экономического кризиса и инфляции. Слитки выпускаются весом от 1 грамма, что делает максимально доступным их покупку. К тому же цена золотых изделий известна всему миру, публикуется в специализированных источниках, и легко доступна для ознакомления. Приобретать слитки и монеты в наше время стало очень просто, они доступны почти в каждом офисе Фора-Банка.

Полезная подсказка: Монеты из драгоценных металлов не только хороший способ инвестирования, не облагается НДС, а так же это отличный подарок на предстоящие праздники.

Подводя итог

Распределяйте денежные средства равномерно, соблюдая принцип разнообразия. Например: доля банковского вклада должна составлять порядка 40%, около 30% следует перевести в валюту, а оставшиеся 20% инвестируйте в золото.

Эти меры позволят не только сохранять, но и потенциально увеличивать собственные накопления.

Будьте бдительны и грамотны - берегите свои сбережения.