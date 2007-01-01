В Калужской области открыли сквер в честь героя-спасателя

Церемония состоялась 30 октября в деревне Кузьминичи Куйбышевского района.

В этом населенном пункте появился сквер имени водителя пожарной части №66 Юрия Короткова, отдавшего жизнь ради спасения людей.

В конце декабря 2019 года сотрудник МЧС в деревне Жерелево спас людей, провалившихся под лед на озере, а сам погиб.

Пожарной части №66 присвоено имя Юрия Короткова, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.