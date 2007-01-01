Афиша Обнинск
+5...+6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калужской области открыли сквер в честь героя-спасателя
Новость дня Общество

В Калужской области открыли сквер в честь героя-спасателя

Дмитрий Ивьев
31.10, 08:04
0 133
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Церемония состоялась 30 октября в деревне Кузьминичи Куйбышевского района.

В этом населенном пункте появился сквер имени водителя пожарной части №66 Юрия Короткова, отдавшего жизнь ради спасения людей.

В конце декабря 2019 года сотрудник МЧС в деревне Жерелево спас людей, провалившихся под лед на озере, а сам погиб.

Пожарной части №66 присвоено имя Юрия Короткова, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Новости по тегу
общество
Лента настроения
2 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InFqTVZqQUpqTnJISENwN1JqTFBLTVE9PSIsInZhbHVlIjoick8vY2xsMXY4VHhkWndEakNXa0hMaFBvRTM3bmNYc1FpZEd5Nnc1aXcwNVhpckREdzhSQ2xsVEtHckRVckpCdk9ENTdnMytCZTl5S1R3dngrWFU4RlNmR1lRcUVyMWJDWjBPa3pPMU1TUXkwZ3dsbVRYRWt2S2hmTzJvQTJJdW1CKzF4QWJpd3EzQnYyZHJkc3kvZlBzbE1HTThaRUZxeDVUaTE2Unk5YTZvKzNKOTNRSWNzcnBLYlVKcm52WHBuY0xkS3ZzUHVlRGZKY3o1bTVndlV2L216bUFyd2F2Yy80SkxFV2dXZnFFdHI0Y3A2bW9QZHVkM1VNMjhWV0lRem9ReHA1WXl0NjdyYzU2MTlyclZkRUZuelN3Ri9Ra2t5ZDM0RFdlU3VRRDJJVUZFOGFibEovSlJWUVZpYzJ3WWEvdWZPVnZBNUxOemZ5aEU5K2lIYU9OVWVQU055MnV0a3hkMFBxMndZUjFYMHZrS29nWFdyM1V3a2hiSHlSVnpvL3JrV0VUOXdKTllpb1l3VVZuQ0RJazE1czJXVDk0NHZDb1FxV201dTRUN0hIVWFMditWQVROU2ZMT1dibWVhaiIsIm1hYyI6ImM3NDMxMDc5MzBiOGQ4YmQ1OWQzYjM5NmMwZDRhMTJjZTg5Y2YyMmUzMDdiNmNlN2ZmMGE1M2M1M2ZlMTI1NTciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ijl2cjh3RS9iRzFKdmt2UHhPeGdCN1E9PSIsInZhbHVlIjoiNmdpbkFzQmx5MjVTM1JSejU2OFFHdEc0TjcxeFRIdU5ramEwSXZWeFR1L0RyN0NrS1VLU2c0eXZlL0Zvcm5KbThBT3JZc1F6R3czQWJzajJ0cjFSbmRILzN1ZW9PZHN3aElJWHBpUnRFeDhZS2t5YWNpVUMyMmlBaHczbmtEL2xWc0hodDBZTi9KS09WMlhJa1FTK2lEMWZhVXJMTk1SME90bVBJV0ZjWkN4N05qazd4Mi94YyszRlpMemlSZjltWWk5cllUR05ZTEpkajgxOFVhM3dXOE5YTFVjYWpZSjNHZ2ZmaTVBYVcrUThZeDlhSzNPNWNHbWZBbWp6cmhoU1QrcnRTL1hnT3p0QUNrVnVFSHpTeVErRTh5akJoVUJEbXE2ZmxEckQ5SGVUQmxqYUlPUGVMWWx2bDFKbEVXUnZnYTJsVWxKeUxNMTd6SjFEejdQWVNmZ2RITFAyWVJ4YnVwdC9ybm1VWlNtbW4zR2xlODZMenNMS2xpbnJRQXhPQ2Z3dFo0dHpnRXRrY3pnMlRrMU1IWlNYcW9QalU4clpVNTd6WkN3dXRqa0drMFUxN1ljYjdwVG5ocUhhTHRWL1pFbDRtY3dVemtXcmthRFdVbnBGbVh3NWlJczR0QWE0Z0JRZVNsV3pyQ3NRZm8zdEJtZ1VycnB3b2Z1cjlEMTBjSDJ5TWZTRVB4czJ6WjU3Q2dUdHBhczkra0ZROW9pVE9CNm5mcVkzeklJZEM4dFJ0MmpjZUJjOUhFRExaeXI2MEZhRDFNK1U5VEtyYUs4UFVEZTlZZEYxRDJMbGxMVFQ1K1VnRHFHc1AzWk90QWs4ZytuNi9pNkl2enFRZVl0bCIsIm1hYyI6IjY5NmNjYWYxNGU4OTc5YjBlMDIwN2Y4NTc2MzJkZDIyZjFiM2M4MzdlYTNjOTI4NDQ2YTlhMWQ1MTJkYzEwZmYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+