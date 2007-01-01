В Калуге проверят информацию о вырубке сосен в деревне Крутицы
В четверг, 30 октября, жительница деревни Крутицы оставила комментарий под постом губернатора в социальной сети «Вконтакте» с просьбой о помощи.
По её словам, новый владелец участка по улице Лесной 4-й проезд вырубил сосны.
— Мужчина также разбил пожарный проезд, а корни срубленных деревьев засыпает землёй, заметая следы. Очень надеемся на вашу помощь, - написала женщина.
Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:
— Собственник земельного участка ликвидирует зелёные насаждения и убирает мусор на своём участке и подготавливает участок к строительству. В течение дня организуем выезд, чтобы уточнить, пожарный ли это проезд.
