Афиша Обнинск
+5...+6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге проверят информацию о вырубке сосен в деревне Крутицы
Общество

В Калуге проверят информацию о вырубке сосен в деревне Крутицы

Евгения Родионова
30.10, 18:30
0 315
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В четверг, 30 октября, жительница деревни Крутицы оставила комментарий под постом губернатора в социальной сети «Вконтакте» с просьбой о помощи.

По её словам, новый владелец участка по улице Лесной 4-й проезд вырубил сосны.

— Мужчина также разбил пожарный проезд, а корни срубленных деревьев засыпает землёй, заметая следы. Очень надеемся на вашу помощь, - написала женщина.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— Собственник земельного участка ликвидирует зелёные насаждения и убирает мусор на своём участке и подготавливает участок к строительству. В течение дня организуем выезд, чтобы уточнить, пожарный ли это проезд.

Новости по тегу
общество
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InpOeFM5NWpKSmVwOWZ3SkU2cWN1TEE9PSIsInZhbHVlIjoiYTR4TXRKZGFmQ2xFVlgyK0VJVWo4N3VUMklRWE52QmJ5MXJxaGlHcHJyY0hNTmZCa0JiR1hvcGUzRXFldmg5NXZ2dzdUZHlyNU9NR1BUVEs2TEYvSmdWUVpidHVpMVF1U1NxWlcyQTc2WmxVcWFsNklTcC80WjAvTHlNeXEvemlWNm5VVks1UUY5eGNpNGMwRFVsVUF1ZlVKOFpDdjV1NDNMaGNxOHFoYXgvS0dYNnczNHlDWTZjMXBkYTJOdWtOQmtQMTFFRnlpdGk2N1lpdjhhMVhrWDJSQTdVQ3QrZEFqc1FpTldLaXg3TW5JRnk3VS94dEsyT2tPMTQ3Q2cwa1Qzc0hkZXRqeGM3bEhNZDcxUDV5cGlPQXRDS09rQnlRa2lUNFZEMHVBYWNpWjAyQTRVQ1hZMTUzUmxNbUYwRk9nZWxBS1daTGNDUTlpNFljb2oyU2Nrc2hFV29TbWtEUDk0SFY3QVpYdjZZMXRzUWNvK21lQVBrRmxMcnFFVWw2aHpXT3RFaWVEUlFVVldkNWRzMDNtWXlqSlhlR0lpTXZnb2p2cG9vRnZqbUIxKzVsejdlVWZYYVh3dk5lKzVHViIsIm1hYyI6ImUxMGNhOWQyYjRjYzBhNjU1NDZlYmZhMGQ2Yjc1ZmI4NzY1MmExNDc3YWEwMTE4OGYzYTI3N2FjZGYxMWQ3ZDAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InlFYnJRMzhUQ1hJM3FWSlRCNTJobWc9PSIsInZhbHVlIjoiNzhRc09KN01nSUg2Qlg5U3pnUGpjMHZ5VUppRGZnblAxSVZsY1k3TTFySjZ5S25vUkd1cGh5ZUNia0RISnFzYjdEaE85cWdZczR5T29BbWVYVktwblNzQ2ZjTERsNDhEdFRxOWU0U2tPTVZtYXhRZ2lqY01mZXlhZGNZdVYxWVp1OUQyTk9qKzc4ajF0Q1dYQVhhTFVkb2l0a01FZE5sVzRPUDI4SVZxU3BkLys1eDgydGFRTE5sRkpFSmdTcDF1Z3B0M2NYWlE3YjArWWN4TUhrZlpFYnJCR2YzZVhkWjlkU0hINXVia3FsaFdzdlJZakY0bDFOeHJ6MXBaVll2eTVoQW1JSHZhc1FUcWdQSk43WTdLSnhkM2JoMEpKQ2FVRktaWWUvWEJZdVVUVmY4V1AwQ01XWklYQkU4VktOamI0ZFp5VmVoenJzU0w1aTEyWlRmdXBzMjRFK3R4emc0YzFwbEwxTFFSSzZHNm9TSXlkWTcwVzBySllENytORm9Nb3JxbGRZaFByTWZIbjJ4bXdYVWd6djVrY0ZKYUR3MndLUzhkMWd5MWxGRmtvbFlUMVJzQ0E4Tk9RTVNXeFZyT0lwWUlBdnlXNjRVbWhobTZ6SEwvaFU1ZDQ3MGZFVDI4Zm9SNTJpUSt0T0srTm5kZTVxOXU5YXNKVEJWZmlEUTJGWW1BeVczRWkwM0p4bHhUUFBIMXIyRENvWUNMZFdZK1BZMmI5L1J5VU05QWtFb0ZiYTBuSzF5R0FSMURpajVXMXUxTmppb2hiQzB5R1RqUnNMUDdrOUNjOUdMMFdiWC9iYVg2dmkxN28rQjd5d0FLbDNxakFtcVhQY0RhVmhkMSIsIm1hYyI6ImQ3NmRkYjJmMzgxNjRhYjFjYTE5ZjA0MDMxYjkyMDIxMzU3MzExZmJmMjdiMmEwZDBjNzYwYzcwMDE2NjVmZmYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+