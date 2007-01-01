Афиша Обнинск
Годовая инфляция в Калужской области снижается шестой месяц подряд
Общество

Годовая инфляция в Калужской области снижается шестой месяц подряд

Дмитрий Ивьев
30.10, 16:04
0 507
В сентябре она составила 7,6% после 7,8% в августе. В целом по стране ситуация схожая, сообщили 30 октября в региональном отделении Банка России.

За сентябрь цены в Калужской области выросли на 0,5%.

– В продовольственном сегменте региона подешевели овощи – картофель, морковь, лук, капуста, - рассказала руководитель калужского отделения Банка России Марина Изюмова. - На прилавки магазинов поступил новый отечественный урожай, что традиционно для этого сезона. В то же время после длительного периода снижения цен подорожали яйца. С сентября птицефабрики начали отражать в ценах возросшие затраты на зарплату работников и транспортировку своей продукции.

В непродовольственном секторе подорожало топливо. Это связано с ростом цен на оптовом рынке и сезонным ростом спроса. Кроме того, снизился объем производства из-за ремонта ряда нефтеперерабатывающих заводов. При этом в сентябре подешевели телефоны и другие средства связи. Спрос на них снизился после ажиотажа в августе перед началом учебного года.

В сегменте услуг отмечены образовательные услуги. В начале нового учебного года традиционно повышаются цены на них. В то же время подешевели санаторно-оздоровительные услуги. В осенний период наблюдается сезонное снижение цен на проживание в домах отдыха и санаториях.

В Банке России отмечают, что инфляция понемногу замедляется, но все еще остается высокой.

- Рост цен сильно влияет на людей, особенно когда у них нет больших сбережений, - заявила Изюмова. - Поэтому Банк России твердо намерен добиться снижения инфляции до 4-5% уже в следующем году.  Для этого он будет длительное время поддерживать такие ставки в экономике, чтобы сберегать в рублях по-прежнему было привлекательно, а к новым кредитам люди и бизнес подходили более взвешенно.

цены
