В Калуге почтили память жертв политических репрессий
Общество

В Калуге почтили память жертв политических репрессий

Дмитрий Ивьев
30.10, 15:45
Траурная церемония прошла в четверг, 30 октября, с участием уполномоченного по правам человека в Калужской области Юрия Зельникова.

Вместе с неравнодушными калужанами он возложил цветы к памятнику «Черные камни» у Каменного моста.

- Этот скорбный монумент, расположенный на Золотой аллее в Калуге, стал символом скорби по миллионам людей, пострадавших в годы массовых репрессий, - заявил Зельников. - Ежегодно сюда приходят жители города, чтобы почтить память погибших и напомнить, как важно не забывать трагические уроки прошлого.

Цветы возложила и 96-летняя Евгения Иосифовна Бурцева, которая во время репрессий потеряла многих своих родственников.

- Несмотря на возраст, она пришла к памятнику лично, чтобы возложить цветы и вспомнить своих близких. Ее история стала напоминанием о том, что боль тех лет до сих пор жива в сердцах людей, - отметил Зельников.

