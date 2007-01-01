В Калужской области женщина заплатит штраф за оскорбления в соцсети
В четверг, 30 октября, прокуратура Бабынинского района сообщила о привлечении к административной ответственности за оскорбление.
По словам прокуратуры, 65-летняя местная жительница отправляла голосовые сообщения в социальной сети.
— Женщина высказывала заявительнице слова оскорбления в неприличной форме, унижая её честь и достоинство, - пояснили в ведомстве.
Назначен штраф в размере трёх тысяч рублей.
