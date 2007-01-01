Из Калужской области выслали 25 мигрантов
Россию принудительно покинули 21 гражданин Узбекистана, а также по одному человеку из Армении, Молдовы, Туркменистана и Вьетнама.
- Большая часть нелегалов на этот раз была выявлена на территории Калуги, Обнинска и Боровского района, - рассказали в четверг, 30 октября, в управлении Федеральной службы судебных приставов по Калужской области. - Иностранцев оштрафовали и вынесли решения об их принудительном выдворении.
Домой мигранты улетели из московских аэропортов.
