Т2 запускает бесплатный безлимит для тех, кто перенесет свой номер в сеть оператора
Новость дня Общество

Т2 запускает бесплатный безлимит для тех, кто перенесет свой номер в сеть оператора

30.10, 13:04
Т2 объявляет о старте специальной акции для всех, кто перейдет в сеть оператора со своим номером. При выборе топовых тарифов «Хватит!», «Везде онлайн» или «Мой онлайн+» клиенты получают скидку на абонентскую плату — до 100% в зависимости от выбранного плана.

Скидки на абонентскую плату действуют при переходе со своим номером от другого оператора и предоставляются со второго месяца. В акции участвуют самые популярные тарифы T2. Так, клиенты смогут пользоваться топовым тарифом «Хватит!» бесплатно в течение шести месяцев. Тариф открывает тройной безлимит: на мобильный интернет, на звонки внутри сети Т2 и на SMS по России.

Второй тариф, который участвует в акции, — «Везде онлайн». Он так же будет бесплатным полгода, а затем сохраняет скидку 50% навсегда (400 рублей в месяц вместо полной стоимости 800 рублей в месяц). Тариф включает внушительный пакет интернет-трафика, безлимит на популярные соцсети, мессенджеры и маркетплейсы, безлимитные звонки на Т2 и пакет минут на вызовы по России.

Третий тариф акции — «Мой онлайн+». Он будет доступен новым абонентам с постоянной скидкой 50% (плата составит 400 рублей в месяц). В него входят пакет интернета с удвоением трафика при своевременном внесении абонентской платы, безлимит на популярные соцсети, мессенджеры и маркетплейсы, звонки без ограничений внутри сети и минуты для звонков на номера других операторов России. Подробности на go-to.t2.ru.

Роман Солонин, коммерческий директор макрорегиона «Центр» T2:

«Мы предлагаем абонентам других операторов самый удобный и выгодный способ оценить все преимущества Т2. В акцию мы включили сразу три топовых тарифа, чтобы каждый мог выбрать то, что подходит ему наиболее всего. Вместе с тарифами пользователи получат удобные сервисы — обмен гигабайтов на подарки и скидки у партнеров, доброжелательный сервис, различные бонусы от лучших заведений города просто за то, что вы клиенты T2, и многое другое».

Кроме этого, оператор T2 позаботился, чтобы жители могли пользоваться самыми востребованными сайтами и приложениями даже в зонах ограничения интернета. Для этого компания открыла «белый список». На территориях с ограничениями доступа у абонентов работают мессенджеры, сервисы вызова такси и навигации, маркетплейсы и другие востребованные ресурсы. Важно: чтобы сайты загружались бесперебойно, открывать их нужно в Яндекс.Браузере.

Реклама. ООО «Т2 Мобайл». ИНН 7743895280. erid: 2VfnxyPT9Pw
