Трём жителям Калужской области восстановили доступ к услугам связи
В четверг, 30 октября, прокуратура Мосальского района сообщила об устранении нарушений законодательства в сфере предоставления услуг связи.
По словам прокуратуры, трём местным жителям не был восстановлен доступ к услугам связи.
— В калужский филиал одного из крупных провайдеров цифровых услуг поступило три обращения от пенсионеров с просьбой восстановить доступ к услугам связи. Проблему не решили своевременно и граждане обратились за помощью, - пояснили в ведомстве.
Прокуратура обязала руководителя восстановить доступ к услугам связи. На данный момент проблема решена.
