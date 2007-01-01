Афиша Обнинск
+6...+7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Трём жителям Калужской области восстановили доступ к услугам связи
Общество

Трём жителям Калужской области восстановили доступ к услугам связи

Евгения Родионова
30.10, 14:15
0 376
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В четверг, 30 октября, прокуратура Мосальского района сообщила об устранении нарушений законодательства в сфере предоставления услуг связи.

По словам прокуратуры, трём местным жителям не был восстановлен доступ к услугам связи.

— В калужский филиал одного из крупных провайдеров цифровых услуг поступило три обращения от пенсионеров с просьбой восстановить доступ к услугам связи. Проблему не решили своевременно и граждане обратились за помощью, - пояснили в ведомстве.

Прокуратура обязала руководителя восстановить доступ к услугам связи. На данный момент проблема решена.

Новости по тегу
общество
Лента настроения
6 оценили
17%
0%
50%
0%
0%
33%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImpHTTBFd2NGT3M0N2RTVlR0Z05FZXc9PSIsInZhbHVlIjoiaVFtSlh1VDdOSks4b3NoaHZCZFJBMFNRSEJxOHdwWTdoSEsza29JTVFib2xaN1luL0NKQW9sU0NWSTJRK3ZDS1o4R0hmZytpR1RIanpFNzlBNVVFU3Z2cVJXd2pwbHVWUVJPUFB2TVN4OEtrN2hGd0hJbXNOa1pZR2M5VXVEUlNOMlBNU2hkZmd2UXVacFZhUkhjU0x2dDFUMFBBQjJWbWlPbDZvczVXR3A4aUxqbDhRc2l2VERDMS95SExUR3VKM3VpVzF2K04yczMyd2dVMi9nMzZXSS9sdXRoTUl0MEhjWkRLSGRoYzRCeTFoNStTM3lSdWU0ckdmN2RRU2dZMVBSWG1vcHVzdWZ6ZmJ6UmErZmd5TXJxZHNMd05uY0l2dUN1VXdSdDFHMEkreE4rV0F5QjFUei9hbFkxeFU0NlkzaTFLN012R3NqMzgyN1gwa3FpcHdCMFVnMVVZZVN2TVVRT2d6RDdwVkczNHp5OWs0V1AxZjFSWkZlazNXa0cxc2ZkSmxSU21LckpZNHo5RGpWZVJRQUtSQ1RSSmNwUDFUVmtrVnV3a0RSRUtLaGNoTEZYRG8yclk1K3d4eVcvMSIsIm1hYyI6IjZhNDBhZGE0ODI5ZjNmMTgwZWZlODIzOGVlNWNkZWZjNmEyMmY0OTNiMmVmMzczMWNhNjYyYWM4MDg2YjBkZjMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImhvQzZlODBqeDRkNHE3RXR0ZVRrQ0E9PSIsInZhbHVlIjoiQ0E1V3Q4dGVyRnFHQmhHUGRVcVFZSVVXb0pTanhHV0dwQWpsV2ZYdzVKZlE5dHZ0NlExeU4yRGpQWGNVSmJWdGoxWjBSaEI2a0tyS1pDUGNiZFdFZWlNTjd4RzdsNE9VVDhSdVpZUm5GTnRvUjVVNDAzUy9tc2lCbTMwNFg4WXpTeE9OYS91RjhselZPV1BHUHRrU0pFREdZazZUVWhyTldJdGZFWlJ3czhtQ2lwVENjTDRFK0VJUERrem5WS2FPUmt6SG50M3lVNHVtaElEQytGN0Y1WnNvblJBc1hlV21seVhiaWZ4a01SbTZ6ajZmUGY3aXZuMnI1VlU3Vi9mSFl2ZzJSbk5rZUxWYlRuMDdHZklXQlkxbTJtb0ZvWkRWby84T3ZnQVdnWlpSUW9FbmJHTkU3RkppRiswUVBhZGVsM21MS0F1VWJkaCt6TUswZFRxai9nNUJ2cENHeEw1L1ZGNjN0Z3BvQTdrMS9zMmJ4NEd0TnFQZGV2aDB0emVEdkkxRzZTZmtCRHB3TDRUa2NpMFZFQ0FjRG9ub1hsR3poWFJWUDRiUmZ1Nzduc2ZFbmN2U3A0aWVXMWZOZXpCQlEyMzQ4SjRUUk5KY3NIeEFzd3U0cUNRN25zNTVuMWpCMC90dEc4UU9WdzQ2N2NsemkvNk1UamdBN0FvTUxES2t3d1NocUFXbjk1bkhaY3ZZMXNhNHJpcXJ0SzFrQmNlRmY2NTh3U1VldHdsZTR4bUpZV3pQdC9MOVBlSXc0cVRTSnpPT3IyVG9HeHpCbkhJMlVpL3BBektFS1RSTWJNbkFLOVhybVlXVnMxaTd3THRTWG95UkpjOTA0RGZJQTQ4cSIsIm1hYyI6ImQyZDE1NWIwMDZiYmRlYWNiOGQ1Njk5NDU2ZTA3ZmQ1Mzk3ZDAxMGRkNDZiNWU5YjM5NjY2NjE4Yzg5YmZhZDkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+